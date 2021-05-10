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Suzuki'den 'oksijen yetersizliği' açıklaması! Tekrar üretim durduruyor

10.05.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle Hindistan'da bir hafta daha üretime dönmüyor.

Suzuki'den 'oksijen yetersizliği' açıklaması! Tekrar üretim durduruyor

Suzuki, yeni tip koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'da bir hafta daha üretime geçmeyecek.

HİNDİSTAN'DAKİ VAKA DURUMU ETKİLİ OLDU

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara veren Japon firma, bu süreyi bir hafta daha uzattı.

Hindistan'daki üç tesisinde imalatı askıya alan Suzuki, ülkede yerel parça tedarikçilerinin lehimleme dahil bazı alanlarda yoğunlukla kullandığı oksijen eksikliğinin halen sürdüğünü açıkladı.

Koronavirüs vakalarındaki artış, Hindistan'da sanayide kullanılan oksijen stoklarının, tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı. Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Hindistan
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