Peugeot SUV 3008, 5 yılda 1 milyon üretildi

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından PEUGEOT, dünya çapında ve Türkiye’de sürdürdüğü SUV başarısının en önemli modellerinden bir tanesi olan PEUGEOT SUV 3008’in 1 milyonuncusunu banttan indirdi. SUV 3008, bir milyon sınırını geçerek çok önemli bir kilometre taşına imza attı. Avrupa ve Çin’de üretilen otomobil, 2017 Yılın Otomobili ödülü de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki otomobil uzmanlarının ve tüketicilerin gönüllerini kazanarak dünya genelinde 76 ödül alırken, 1 milyonuncusu Fransa Sochaux fabrikasının hattından törenle indirildi.

SEGMENT LİDERLİĞİNİ KORUYOR

PEUGEOT SUV 3008, Fransa pazarında satışa sunulduğu ilk ayından bu yana kendi segmentinde lider konumunda bulunuyor. Avrupa’da ise 2021 yılında SUV segmentinde ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Portekiz’de ilk, İtalya ve İspanya'da ise ikinci olup Güney Avrupa pazarında da güçlü duruş sergiliyor. Modelin satışlarının yüzde 65’i Avrupa pazarına gerçekleşirken, Avrupa dışındaki önde gelen pazarlar arasında ise Türkiye, İsrail, Japonya ve Mısır bulunuyor. PEUGEOT SUV 3008, ülkemizde geçtiğimiz yılı toplam SUV pazarı lideri olarak kapatan markanın 2021 Ekim ayında da toplam SUV segmentinde liderliğe ulaşmasında PEUGEOT SUV 2008 ile birlikte en önemli rolü oynayan modeller arasında yer alıyor. PEUGEOT SUV 3008 modelinin global satışlarının %80’inden fazlası otomatik şanzımanla tercih edilirken yaklaşık %38’i üst donanım versiyonlarıyla tüketiciyi kendisine çekiyor. Bu da PEUGEOT markasının sınıf atlama stratejisinin bu modelde ne kadar olumlu ilerlediğini doğrular nitelikte bir gösterge olarak öne çıkıyor.

MÜKEMMEL KONFOR, VERİMLİLİK VE İLERİ TEKNOLOJİLER

PEUGEOT SUV 3008, yeni nesil sürüş destek sistemlerinin yanı sıra yeni kaliteli gösterge ekranına ve yeni 10 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip PEUGEOT i-Cockpit® ile donatılıyor. Araç, sürüş keyfi ve verimliliği bir arada sunan şarj edilebilir hibrit, iki veya dört tekerlekten çekişli ve ayrıca içten yanmalı motor seçenekleriyle markanın “seçim özgürlüğü” yaklaşımını mükemmel bir şekilde uyguluyor.

PEUGEOT SUV 3008, dinamik özellikleri dışında özgün ve modern dış tasarımı sayesinde müşterilerinin beğenisini kazandı. İç mekân, i-Cockpit® gibi teknolojiler sayesinde, müşterilerin kendilerini rahat hissettikleri sıcak bir ortam sunuyor.

