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'Sadece o grupta fiyat yükselmesi var' İkinci el araç alacaklar dikkat! 'Kendini bulmaya başladı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.02.2025 10:08
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İkinci el araç almayı düşünen ya da aracını değiştirmeyi planlayan pek çok kişi ikinci el piyasasında son durumu araştırıyor. Uzmanlar, piyasanın seyrini açıklarken "Piyasa şartlarına çok yakın fiyatlar var" dedi. Fiyat yükselmesi konusunda ise bir grubu işaret etti. Peki, bundan sonra ikinci el araba piyasası daha da canlanacak mı? 2. el otomobilde beklentiler ne? İşte uzman ismin dikkat çeken değerlendirmeleri...

'Sadece o grupta fiyat yükselmesi var' İkinci el araç alacaklar dikkat! 'Kendini bulmaya başladı'

İkinci el piyasasında son durum ne? İkinci el fiyatları düşüyor mu yükseliyor mu? İkinci elde satışlar ne durumda? Pazarda son yaşanan gelişmeleri ve beklentileri otomotiv uzmanı Erol Şahin değerlendirdi.

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"TEMMUZDAN İTİBAREN İKİNCİ EL PAZARI KENDİNİ BULMAYA BAŞLADI"

Ekol TV yayınında konuşan ve 'reel otomobil fiyatlarının son 19 aydır düşüş eğiliminde olmasının nedeni' sorulan otomotiv uzmanı Erol Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Bunun nedeni biliyorsunuz pandemi sonrasında yaşanmış olan arz talep dengesindeki bozulmadan kaynaklı fiyatlar zaten astronomik boyutlara ulaşmıştı. Hatta bir dönem hatırlarsanız ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını dahi geçtiğini görmüştük. Bu dönemin etkisiyle yükselen fiyatlar geçtiğimiz yıl yani 2024 yılının Haziran ayından itibaren geriye doğru düşmeye başladı, fiyatlar azalmaya başladı. Bu azalmanın nihayetinde de yine Temmuz ayından itibaren ikinci el pazarı da kendini bulmaya başladı, toparlamaya başladı diyelim ve yaklaşık son 7 aydır da yükseliş trendinde adetler. Fiyatlar geriye doğru düşüyor ki bu geçmişte çok yükselmiş olmasından kaynaklı yani piyasa şartlarının üzerinde olmasından kaynaklı olarak geriye inmeydi. Bugün ise normal seyrediyor aslında, piyasa şartlarına çok yakın fiyatlar var.

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"ONUN DIŞINDAKİ KISIMDA FİYATLAR SABİT"

Belli yaş gruplarında sadece bir fiyat yükselmesi var. Bu da özellikle bu hurda indirimi söylentisi çıktığından beri özellikle 20 yaşın üzerindeki fiyatı 150, 200, 250 bin lira bandında olan araçlarda bir fiyat oynaması var. Onun dışındaki kısımda fiyatlar sabit. Pazar her şeye rağmen Ocak ayında yüzde 3,5 - 4'lük seviyede bir büyüme gösterdi ikinci el otomobil piyasası. Her ne kadar geçtiğimiz Aralık ayına göre düşüş olsa da ki aralık ayı sıfır araçtaki gibi ikinci elde de verimli bir aydır, genellikle potansiyeli yüksek bir aydır. O anlamda içinde bulunduğumuz Şubat ayında ise piyasanın yatay seyrettiğini, geçtiğimiz yılki yaklaşık 580 binlik rakama yakın seyrettiğini görüyoruz. Bir büyüme söz konusu değil ama bir yatay seyir var. İkinci el piyasasının genel durumu bu yönde.

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İKİNCİ ELDE BUNDAN SONRA BEKLENTİLER NE?

Bu geçtiğimiz yılın özellikle daha doğrusu 2023 yılının temmuzunda falan başlayıp geçtiğimiz yılın Haziran ayına kadar süren o ikinci eldeki ciddi düşüşün olduğu, büyük muazzam düşüşün yaşandığı dönemi artık geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte de pazarın buna çok yakın seyredeceğini, yani o yılları aramayacağımızı sıfır araçta 1 milyonun üzerinde bir pazar, ikinci elde de yine toplamda 7 milyon adete yakın bir rakamla geçecek gibi görünüyoruz. Şu andaki gidişat en azından bunu gösteriyor.

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"SATIŞ DEDİĞİNİZ ŞEY İLAN DEĞİLDİR"

Tabii buradaki ana konu nedir? Resmi satışlar. Yani satış dediğiniz şey ilan değildir aslında, satış dediğiniz şey noterde gidip Ali'nin Ahmet'e, Ahmet'in Mehmet'e devretmesidir. Gerçek reel satış anlamında baktığımızda pazar az önce dediğim gibi yüzde 3,9'luk bir büyüme gösterdi ve bu şekilde de gitmesini bekliyoruz. Yani bu yıl geçtiğimiz yıl rekor kırılmıştı, 7 milyon adetin üzerine çıkmıştı ikinci el otomobil pazarı tarihte ilk kez. Bu yıl da 7 milyon bandında bir satış bekleniyor piyasa şartlarında ama fiyatlardaki dengesizlik tabii ki özellikle esnaf açısından problemli. Ve esnafın genellikle ticaretini yapanlarınki, piyasada satılan araçların yaklaşık yüzde 40'ı ticari iş yapan insanlar tarafından sağlanıyor yani onlar tarafından icra ediliyor... Bu kısımda da sigorta başta olmak üzere birçok sorunlar var. Eğer bu sorunların üzerine gidip bu sorunlar çözülebilirse piyasanın biraz daha ileri yönlü canlanması söz konusu"

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ikinci el araba ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil
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