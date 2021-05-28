İstanbul'da rekor! Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

Akkuş Group'tan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü, geniş ulaşım ağının getirdiği merkezi konumu, kent vizyonu, sosyal yaşam odaklı dinamik yapısı, genç nüfusu, geniş yeşil alanı ve güçlü konut potansiyeli sayesinde İstanbul'da konut yatırımının gözdesi haline geldi.

Yeni yapılan inşaat projeleri, bölgede tek başına, çekirdek ya da kalabalık aile olarak yaşamak isteyenler ile yatırım amaçlı konut sahibi olmak isteyenleri buluşturuyor. İlçenin kent vizyonuna yapılan her yatırım, bölgedeki konutların sunduğu katma değeri yukarılara taşıyor. İlçe, salgın döneminde yatırımcısına sunduğu yüzde 40'ı aşan primle İstanbul ortalamasının üstüne çıktı.

DEĞER ARTIŞININ SÜRMESİ BEKLENMİYOR

Açıklamada görülerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, bölgede "Alya" markasıyla farklı projeler hayata geçirerek çok sayıda aileyi ev sahibi yaptıklarını bildirdi.

Beylikdüzü'nün, güçlü ulaşım ağı, sosyal ve toplumsal projelerin yanı sıra markalı konut projeleriyle her türlü yatırımcı için adeta bir çekim merkezi haline dönüştüğünü kaydeden Akkuş, şu açıklamalarda bulundu: