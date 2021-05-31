Sayıları her geçen gün artıyor! Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,1 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 213, otomobilde yüzde 183,5, kamyonda yüzde 172,6, minibüste yüzde 141, traktörde yüzde 107,5, motosiklette yüzde 97,4, otobüste yüzde 95,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,9 azalma oldu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,9, motosiklette yüzde 11,6, otobüste yüzde 7,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 76,7, otomobilde yüzde 30,3, kamyonette yüzde 23,0, traktörde yüzde 16,8 ve kamyonda yüzde 16,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,4’ünü otomobil, yüzde 21,9’unu motosiklet, yüzde 13,6’sını kamyonet, yüzde 6,0’ını traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,6’sı Renault, yüzde 11,6’sı Volkswagen, yüzde 10,7’si Fiat, yüzde 8,7’si Toyota, yüzde 5,8’i Opel, yüzde 5,6’sı Skoda, yüzde 5,2’si Peugeot, yüzde 4,7’si Dacia, yüzde 4,5’i Citroen, yüzde 4,3’ü Honda, yüzde 4,2’si Hyundai, yüzde 3,2’si Mercedes-Benz, yüzde 3,2’si Ford, yüzde 2,8’i Kia, yüzde 2,1’i Audi, yüzde 1,9’u BMW, yüzde 1,9’u Nissan, yüzde 1,7’si Seat, yüzde 1,3’ü Volvo, yüzde 0,6’sı Land Rover ve yüzde 3,2’si diğer markalardan oluştu.

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,4’ünü otomobil, yüzde 17,2’sini kamyonet, yüzde 7,0’ını motosiklet, yüzde 3,7’sini traktör, yüzde 2,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 24 milyon 553 bin 312 oldu Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

426 BİN 96 ADET OLDU

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 63,9 artarak 426 bin 96 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,6 azalarak 15 bin 67 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 411 bin 29 adet artış gerçekleşti.

YÜZDE 58,5'İ BENZİN

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 58,5’i benzin, yüzde 28,3’ü dizel, yüzde 7,9’u elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3’ü LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 349 bin 17 adet otomobilin ise yüzde 38,1’i dizel, yüzde 36,3’ü LPG, yüzde 24,9’u benzin yakıtlı olup, yüzde 0,4’ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 31,1’i 1401-1500, yüzde 26,4’ü 1300 ve altı, yüzde 18,7’si 1301-1400, yüzde 16,6’sı 1501-1600, yüzde 6,2’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

BEYAZ RENKLİLER ÇOĞUNLUKTA

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 40,3’ü beyaz, yüzde 28,3’ü gri, yüzde 10,4’ü mavi, yüzde 7,6’sı kırmızı, yüzde 6,6’sı siyah, yüzde 2,2’si turuncu, yüzde 1,4’ü kahverengi, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,3’ü yeşil renkli iken yüzde 2,2’si diğer renklerdedir.

Kaynak: İHA

