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Sıfır araç alacaklar dikkat! Uzman uyardı: Mutlaka ekspertiz yaptırın

09.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların sıfır araç alırken ekspertiz raporunu almaları gerektiğini söyleyerek, “Sıfır araçların bazılarında taşıyan tırların devrilmesinden kaynaklı hatalar var” dedi.

Sıfır araç alacaklar dikkat! Uzman uyardı: Mutlaka ekspertiz yaptırın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların ekspertiz yaptırdıktan sonra faturalarını almaları gerektiğini söyleyerek, “Satışlarda genellikle bizim tüketicilere tavsiyelerimiz faturayı kesenle muhatapsınız şeklinde oluyordu.

Burada da bir mal alışı yok, hizmet alışı var. Ekspertizler, bu konuda yetkilendirilmiş şirketlerdir. Dolayısıyla bize yaptığı ekspertiz ile bize fatura vermek zorunda. Biz ona güvenerek bir işlem yaptırıyoruz. Onun vermiş olduğu rapora göre paramızı ödeyip malımızı alıyoruz. Burada ekspertizin verdiği rapor aslında tüketiciyi bağlamıyor, kendisini bağlıyor. Vatandaş eğer ekspertiz raporunu almış, daha sonrada o raporun eksik veya hatalı olduğunu fark etmişse hemen ekspertiz aleyhine miktar itibariyle ne kadar zarara uğradığını tahmin ediyorsa bilir kişiye sorarak hakem heyeti sınırına giriyorsa hakem heyetine, eğer 2021 senesi için 11 bin 300 TL’nin üzerindeyse tüketici mahkemesine başvuracak” ifadelerini kullandı.

"SIFIR ARAÇ ALIRSANIZ BİLE MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN"

Şahin, sıfır araçlarda da hataların olduğunu söyleyerek, “Burada ‘biz ekspertizi ne zaman yaptırmalıyız’ sorusuna verilecek cevap çok önemlidir. Ekspertizler genelde ikinci el araçlar için düşünülüyor. Biz Tüketiciler Birliği olarak ısrarla diyoruz ki, sıfır araç alsanız bile mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el araçlara da ister yaptırın ister yaptırmayın. O sizin keyfinize kalmış. Çünkü sıfır araçlarda bile o kadar çok mahkeme kararı var ki, sıfır araç aldıktan bir süre sonra ya serviste ya da aracı satarken o aracın devrik ve boyalı olduğunu fark ediyorsunuz. Sıfır araçlarda bile taşıyan tırların devrilmesinden kaynaklı hatalar var. Hasarlar servislerde giderilip sıfır araç şeklinde satılıyor.

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Vatandaş aslında daha düşük değere alabileceği araca daha yüksek bedel ödüyor. Çünkü sıfır zannediyor. Burada da ekspertizin önemi ortaya çıkıyor. Vatandaş mutlaka ekspertiz raporu alsın. 100 bin TL’lik araç alıyorsunuz, 200-300 TL’lik ekspertiz muayenesinden kaçınmayın. Çünkü o sizin sigortanız olacak. O sigorta daha sonra size dönecek, hakkınızı arayacaksınız. Çünkü ekspertizler artık eskisi gibi gecekondu tarzı konulan şirketler değil, Ticaret İl Müdürlüklerinin denetimine tabidir. Orada her türlü yaptırımı il müdürlükleri uygulayabilir. Bizde hakkımızı alabiliriz. Çünkü satın aldığımız kişi olmayabilir veya bulamayabiliriz. O kişi batabilir, kaçabilir ve üzerine bir mal varlığı olmaya bilir. Fakat ekspertizler şirkettir ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetimine tabidir. Hakkımızı her zaman için ekspertizden alabiliriz. Onun için mutlaka bir araç aldığımızda ekspertiz raporu almalıyız” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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