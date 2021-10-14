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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! "2022 yılında sıfır arabaların fiyatlarının yüzde 12 artmasını bekliyoruz"

14.10.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizi ile birlikte, artan döviz kuru ve koronavirüsten kaynaklanan olumsuzluklar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Öte yandan sıfır araç bulmakta zorlanan vatandaşlara bir kötü haber de CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'dan geldi. Yalçın, 2022 yılının ocak ayında sıfır otomobillerin fiyatlarında yüzde 12 artış beklediklerini kaydetti.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! "2022 yılında sıfır arabaların fiyatlarının yüzde 12 artmasını bekliyoruz"

Otomotiv devleri bir bir teslimatlarının gerilediğini aktarırken, diğer taraftan da üretime sık sık ara veriyorlar. Özellikle çip tedarik krizi nedeniyle durma noktasına gelen sıfır araç üretimi az olunca, ikinci el araçların fiyatları da düşmüyor. Öte yandan Otomotiv Sanayii Derneğinden(OSD) yapılan açıklamaya göre, eylül ayında otomobil üretimi yüzde 34,4 düşüşle 59 bin 335 olarak gerçekleşti. İşte sıfır araç piyasasında son yaşanan gelişmeler...

"2022'DE YÜZDE 12 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

CARDATA Genel Müdürü Yalçın, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, 2022’nin Ocak ayında, sıfır kilometre araç fiyatlarının bugünden yüzde 12 daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

ALMAN DEVİ 30 BİN KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKABİLİR

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Tesla gibi şirketlerin rekabetinin Volkswagen'in elektrikli araç dönüşümünü yavaşlattığını belirtti. Diess bu durum gerçekleşirse eğer 30,000 kişinin işten çıkarılabileceğini söyledi.

Şirket sözcüsü Michael Manske, Tesla'nın Berlin yakınında yapım aşamasındaki fabrikasına atıfta bulunarak, "Tesla, Grunheide'de verimlilik ve ölçek için yeni standartlar belirliyor" dedi. Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5,000 ila 10,000 araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020 ürettiği pilli elektrikli araç sayısının iki katından fazla.

MERCEDES'İN TESLİMATLARI GERİLEDİ

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'taki Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatlarının yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 düşüşle 428 bin 361’e gerilediği duyuruldu.

BMW'NİN SATIŞLARI DÜŞTÜ

BMW, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin satış rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre, şirketin otomobil teslimatlarının yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 düşüşle 593 bin 189’a gerilediği duyuruldu.
Söz konusu dönemde BMW’nin satışları yüzde 10,3 düşüşle 524 bin 870 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları da üçüncü çeyrekte yüzde 12,2 düşerek 202 bin 573’e geriledi.

"300 DOLAR 3 BİN DOLARA ÇIKTI"

Başta otomotiv şirketleri olmak üzere teknoloji üretimini etkileyen küresel çip tedarik sorunu maliyetlerin yükselmesine neden olmaya devam ediyor. Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Burhanoğlu, dünyayı etkisi altına alan krizle birlikte çip maliyetinin 10 katı arttığını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan Burhanoğlu, klasik bir araçta 1000 adet çip kullanıldığını, bunların maliyetinin de son dönemdeki çip krizi nedeniyle 300 dolardan 3 bin dolarlara geldiğini söyledi.

Elektrikli araçlarda durumun daha da vahim olduğunu belirten Burhanoğlu, elektrikli araçta 3 bin çip kullanıldığı için maliyetlerin bin dolardan 10 bin dolara kadar çıktığını belirtti.

(AA/Reuters)

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