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Bakan Varank, TOGG'un üretim bandından ineceği tarihi açıkladı

12.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik’teki üretim tesisinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Varank, üretim tesisinin tamamlandığında Avrupa’nın çevreye en saygılı fabrikası olacağını ifade ederek “Söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Varank, TOGG'un üretim bandından ineceği tarihi açıkladı

Projenin Türkiye’nin 100. yılına damga vuracağını belirten Bakan Varank, “Türkiye’nin otomobilini Türk milletiyle buluşturacağız” dedi.

İŞLER YOLUNDA

27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtımı yaptığı, 18 Temmuz 2020’de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir törenle fabrika inşaatı başlatılan Türkiye’nin Otomobili’nde işler yolunda gidiyor.

FABRİKA İNŞAATINDA İNCELEME

Bakan Varank, banttan indiğinde Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak TOGG’un Gemlik’teki tesislerinin inşaatında incelemelerde bulundu. Varank’a ziyaretinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş eşlik etti.

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BRIFING ALDI

Ziyaret çerçevesinde yetkililer, yatırım stratejileri hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi. Boya, gövde ve montaj binalarının özellikleri, inşaatta kullanılan yeni teknolojiler, kör kalıp uygulaması ve güncel durum ile ilgili brifing alan Varank, yeni açılan karayolları bağlantı yolunu yerinde incelendi.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank şunları söyledi:

Süratle devam ediyor: Türkiye’nin 100. yılına damgasına vuracağına inandığımız, Türkiye’nin Otomobili projesi için Gemlik’teyiz. Türkiye’nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye’nin Otomobili dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik’te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor.

Pandemiye rağmen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndaki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknoloji ile boyanacak. Fabrika. hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak.

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En son ve en yeni teknoloji: İnşallah söz verdiğimiz şekilde biz Türkiye’nin Otomobili’ni Türk Milleti’yle buluşturmuş olacağız. Türkiye’nin 100. yıldır beklediği bu projede başarıya ulaştırmış olacağız. Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor. Çevre açısından baktığımızda da Avrupa’nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye’de, Gemlik’te Türkiye’nin Otomobili TOGG’la kurulmuş olacak.

Yakın takip ediyoruz: Projeyi hem babayiğitlerimizle hem projedeki profesyonel arkadaşlarımızla beraber ve bakanlık olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız.

YÜZYILIN PROJESİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, tesisin temellerinin Temmuz 2020’de atıldığını anımsattı. O günden bu güne 230 bin metrekare kapalı alanın aşağı yukarı yüzde 70’inin inşaatının tamamlandığını bildiren Zorlu, “Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımızın dediği gibi yüzyılın projesidir” dedi.

DÜNYAYA SATACAĞIZ

Zorlu, Avrupalıların içten yanmalı motorların üzerine yenilikler yaptığını ancak TOGG’un sıfırdan bu işe başladığını kaydetti. Bunun TOGG için bir avantaj olduğunu vurgulayan Zorlu, “Aynı zamanda otonom, dijital bir teknolojiyle beraber bu otomobillerimizi hem vatandaşımız kullanacak, hem de inşallah 2024-2025 yılında da dünyaya satacağız” diye konuştu.

PLANLADIĞIMIZ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, planladıkları şekilde ilerlediklerinin altını çizerek “Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen tükenmeyen enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz” dedi.

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MOBİLİTE DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Yola çıktıkları andan itibaren ‘Otomobilden Fazlası’ dediklerini ifade eden CEO Karakaş, “Otomobilden fazlası tabii ki fabrikadan fazlası bir ortamdan gelmeli. O nedenle burada bir üretim tesisinin yanında Ar-Ge, tasarım stüdyosu, testlerimizi yapabileceğimiz ve bize göre daha önemlisi ileride teknolojiyi deneyimleyebileceğimiz bir merkezimiz de olacak. Biz burayı Mobilite Dönüşüm Merkezi olarak adlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

ÇEVRE DOSTU TESİS

Karakaş, araç gibi tesisi de yeni nesil teknolojilerle donattıklarını anlatarak “Hem şirketimizin hem markamızın DNA’sında çevreye saygılı olmak var. Örneğin içinde bulunduğumuz boyahane, şu an Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Bildiğimiz kadarıyla da dünyanın sayılı. Burada çevreyle iç içe, çevreyle dost yeni nesil teknolojiyi büründüren bir tesisten bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

AMAÇ YIL SONUNA BİNAYI BİTİRMEK

Bu senenin sonuna kadar binaya ilişkin konuları tamamlamayı amaçladıklarını söyleyen Karakaş, “Önümüzdeki senenin Mayıs, Haziran’ına kadar ekipmanlar yerleştirilecek. Ondan sonraki dönemlerde de adım adım her imalat sisteminde neler gerekiyorsa sırasıyla ve layıkıyla yapılacak. 2022 sonunda da seri üretime hazır olacak.” diye konuştu.

İNŞAAT TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

TOGG inşaatında bin 600’ün üzerinde personel çalışıyor. Bakan Varank’ın incelemelerde bulunduğu boya binasında 2 bin 500 ton demir bağlantısı yapıldı. 22 bin metreküp beton döküldü. 138 adet çelik kolon dikildi. 11 bin ton çelik imalatı tamamlandı.

BİNALAR YÜKSELİYOR

Bunun yanı sıra gövde üretim binası, montaj binası, enerji binası, su işleme tesisi, batarya binası, giriş binası ile arıtma binasının demir bağlantıları, beton dökümleri, bodrum perde imalatları, kolon montajları, çelik imalatları, çatı-cephe sandviç panel montajları devam ediyor.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Fabrikanın alt yapısı için de 535 metre yağmur suyu, 2 bin 450 metre atık su hattı inşa edildi. 623 metre menfez imalatı tamamlandı. 2 bin metre çevre duvarı imalatı bitirildi. 11 bin metreküp kazı, 82 bin metreküp dolgu yapıldı.

MÜLKİYET HAKLARI TÜRKİYE'NİN OLACAK

Türkiye’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u olacak. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik’te 1.2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek. (İHA)

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