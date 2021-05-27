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Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim! İşte indirim yapan firmalar

27.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayının son günlerinde araç kampanyalarının da son günleri yaklaşıyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en uygun sıfır araç kampanyaları...

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim! İşte indirim yapan firmalar

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. Bu süreçte bazı otomotiv şirketleri uygun kampanyalar yaparak, piyasanın hareketlenmesini sağlıyor. Fakat mayıs ayının sona ermesiyle birlikte bu kampanyalar da sona erebilir. İşte en uygun sıfır otomobil kampanyaları...

EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

fıatt

Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.

hyundai

Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Nakit indirimli Yeni Kona fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor.

jeep

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.

kia

Kia, mayıs ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.

mitsubishi

Mitsubishi Türkiye mayıs ayında kredi desteğine kesmedi. Pick up L200 ve SUV Outlander modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz uygulanıyor.

Mitsubishi Space Star ve Eclipse Cross binek modellerinde ise 80 bin TL kredi desteğine 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı veriliyor.

opel

Opel, hem binek hem de ticari araçlar için birbirinden özel satın alma seçenekleri sunuyor. Mayıs ayı boyunca geçerli kampanyalar kapsamında, Corsa'ya 176.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Bununla birlikte Crossland, Grandland X ve yeni Insignia'daki cazip ödeme seçenekleri otomobil severleri bekliyor. Mayıs boyunca Opel Combo Life 189.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılırken, Combo Life ve Zafira Life modelleri kaçırılmayacak kredi ve faiz seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

peugeot

Peugeot Türkiye, SUV modelleri dışında sedan ve hatchback modelleri için de Mayıs ayı boyunca özel kampanyalar düzenliyor.

Peugeot 508'de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı ve 5.000 TL tutarında akaryakıt hediyesi dikkatleri çekiyor. SUV 2008'de 50.000 TL için %1,09 faizli kredi imkânı öne çıkıyor. 3008'de ise 100.000 TL için %1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Peugeot Türkiye, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2008 modelinde 50 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi seçeneği sunuyor.

reneult logo

Renault pandemi dönemindeki faaliyetleriyle hayati önem taşıyan sağlık çalışanları ve çiftçilere ise dosya masrafsız kredi ve ilk bakım hediyesi sunuluyor.

Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksit fırsatıyla sahip olunabiliyor. Türkiye'nin en çok satan B-HB modeli Yeni Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit imkânıyla satışa sunuluyor. Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

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