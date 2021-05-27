Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim! İşte indirim yapan firmalar

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. Bu süreçte bazı otomotiv şirketleri uygun kampanyalar yaparak, piyasanın hareketlenmesini sağlıyor. Fakat mayıs ayının sona ermesiyle birlikte bu kampanyalar da sona erebilir. İşte en uygun sıfır otomobil kampanyaları...

EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.

Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Nakit indirimli Yeni Kona fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor.