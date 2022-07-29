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Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi oluştu ama... Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

29.07.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasası son günlerdeki ÖTV haberleriyle hareketlendi. ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadi sıfır araç alacakları heyecanlandırdı. Piyasalarda indirim beklentisi oluşurken, otomobil bayilerinin 'yok' dediği araçların, galerilerden çıkması endişe yaratıyor. Üstelik bayiler ile galerideki fiyat farkı yüzde 50. İşte en çok tutulan araçlardan olan Clio, Egea ve Passat'taki o fiyat farkları...

Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi oluştu ama... Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Otomobiller için ÖTV düzenlemesi gündem yarattı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV tebliğinde 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ÖTV indirimi vaadinde bulundu.

ÖTV'DE DÖRTTE BİR ORANINDA İNDİRİM VAADİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu.

İLK OTOMOBİLİNİ ALANA SIFIR ÖTV

CHP lideri daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinin de halen geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, araç almayı düşünenlere de alımlarını bir süre erteleme çağrısında bulundu.

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SIFIR OTOMOBİLLER UCUZLAYACAK MI?

Art arda gelen ÖTV haberleri, piyasalarda indirim beklentisi oluşurken, araç almak isteyenler sıfır otomobilleri incelemeye başladı. İkinci el fiyatına sıfır otomobil sahibi olabilme hayali kuranlar, ÖTV'de indirim beklerken, otomobil bayilerinin 'yok' dediği araçların, galerilerden çıkması endişe yaratıyor.

BAYİDE YOK, GALERİDE YÜZDE 50 FARKLA SATILIYOR

Otomobil bayileri sıfır araç almak isteyenleri geri çevirirken, Türkiye'de haziran 80 binden fazla sıfır otomobil ve hafif ticari araç satılması kafaları karıştırdı. Yok denilen otomobiller galerilerde çıktı. Bayi ile galeri arasındaki fiyat uçurumu ise giderek katlanıyor.

Galerilerde plaka takılan sıfır otomobiller liste fiyatının yüzde 50 fazlasına satışa çıkıyor.

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CLİO FİYATINDAKİ FARK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Renault Clio'nun liste fiyatı 390-528 bin arasında değişiyor. 2022 model aynı otomobilin galerideki fiyatı ise 600 bin lira bandında.

EGEA, GALERİDE 720 BİN TL

Fiat'ın en çok satan Egea sedan modeli ise 451-663 bin lira arasında. Aynı otomobilin 2022 galerideki fiyatı ise 720 bin TL'nin üzerinde.

ÖTV ile ilgili gelişmeler piyasayı hareketlendirdi! Hangi otomobil hangi ÖTV diliminde?ÖTV ile ilgili gelişmeler piyasayı hareketlendirdi! Hangi otomobil hangi ÖTV diliminde?

Otomobil bayileriyle galeriler arasındaki fiyat farkı ise lüks modellerde daha de genişliyor.

PASSAT'TA BAYİ İLE GALERİ FİYATI ARASINDA UÇURUM

Türkiye'de en çok tutulan otomobillerden olan Passat'ın liste fiyatı 872 bin ile 1 milyon 860 bin lira arasındayken, galeride aynı otomobil 2.2 milyon bandında satılıyor.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu ulkede galericiler varken fiyatlar dusmez
inanmayın 0 faiz diye bir vergi yok mutlaka alacak sen arabahı ithal ettiğin yere vergi ödüyorsan sende alırsın ve kaldıki ÖTV nin mucidi kendileri
bayide arac yok ise fiyatlar düşmez ,sıkıntı çip zaten onuda cözmezler.

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