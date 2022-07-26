ÖTV ile ilgili gelişmeler piyasayı hareketlendirdi! Hangi otomobil hangi ÖTV diliminde?

Araç sahibi milyonlarca vatandaş, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararın ardından ÖTV düzenlemesini araştırmaya başladı. ÖTV değiştirme yetkisini Cumhurbaşkanına veren kararın ardından hangi araçlar, hangi ÖTV dilimine giriyor? İşte haberin ayrıntıları...

120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendiriliyor.

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak değerlendiriliyor.

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alıyor.

ÖTV matrahı 200 bin lirayı aşan otomobiller yüzde 80'lik vergi oranı diliminde yer alıyor.

OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI ÖTV UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKTEN MEMNUN

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altuğ Erciş, motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişiklik yapılmasına ilişkin, "Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni tebliğin kendileri açısından faydalarına değinen Erciş, şunları kaydetti:

"Yeni araç alımlarında müşterilerimiz tarafından talep edilen ve aksesuar adı altında toplanan tüm mal ve hizmetlerin satışı, geçmiş tebliğ ile yetkili satıcılar tarafından gerçekleştirilirse yasal düzenlemenin açık olmaması sebebiyle ÖTV matrahına dahil ediliyor ve hem aracın hem de mal ve hizmetlerin bedeli ÖTV oranında artıyordu. Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir."

Erciş, konuyla ilgili birçok defa görüşme yaptıklarını belirterek, "Gerek doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde bu haksız rekabet ortamına dikkat çekerek yetkili satıcılar ve müşterilerimiz aleyhine olan bu durumun düzeltilmesini müteaddit defalar talep etmiştik." ifadelerini kullandı.

"AYNI ÜRÜNE FARKLI FİYAT UYGULAMASINI ORTADAN KALDIRACAK"

Müşteriler açısından da aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracak bu gelişmenin daha faydalı olacağına inandıklarını bildiren Erciş, şunları aktardı:

"Müşterilerimizin aksesuar kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere eşit şartlarda ulaşmasının önünü açacak bu uygulamanın haksız rekabeti ortadan kaldırmasını ve serbest rekabet şartları içerisinde bu ürün ve hizmetlere ulaşılmasını sağlayacaktır. Serbest rekabet ortamının doğal akışına aykırı olan bu durumun yeni tebliğ ile değiştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda meslektaşlarımıza her türlü yapıcı ve olumlu desteği veren başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere içten teşekkürü bir borç biliyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

