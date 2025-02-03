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'Siyah bant çekmişler' İkinci el araba aldı satarken büyük şok yaşadı! Ekspertiz bile 'Böyle şey görmedim' dedi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 09:34
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İkinci el arabalarda aracın fiyatını belirlerken en önemli kriterlerden bir tanesi aracın kilometresi oluyor. Aracın kilometresi, fiyatını belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi olurken bu konuda pek çok oyun ve dolandırıcılık da yapılabiliyor. Ancak son olarak yaşanan bir olay, ekspertizleri bile şaşkına çevirdi. Siyah bant çekilerek yapılan hile 'şeytanın aklına gelmez' dedirtti. İşte 1'ler basamağının silinerek kilometresinin 10 kat düşük gösterildiği ve gerçeğin ortaya çıktığı o olay...

'Siyah bant çekmişler' İkinci el araba aldı satarken büyük şok yaşadı! Ekspertiz bile 'Böyle şey görmedim' dedi

İkinci el araçların değeri belirlenirken en çok bakılan noktalardan biri de kuşkusuz kilometresi. Fazla ya da az olmasına göre değer yüksek oranlarda değişebiliyor. İşte bu durum da uyanıkları ve dolandırıcıları bu alana yönlendiriyor. Aksaray'da aracını satmak isteyen bir sürücü satış işleminden önce hayatının şokunu yaşadı. 63 binde olduğunu düşündüğü aracının aslında 638 binde olduğu anlaşıldı. İşte şeytanın bile aklına gelmeyecek siyah bant oyunu...

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"SONDAKİ BİRLER BASAMAĞINI SİLMİŞ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; olayı anlatan ekspertiz Sami Tarcanlar "Ben şok içerisindeyim, hala da şoktayım. Ben bile bu arabaya bakışta 600 bin demem, diyemem çünkü çok temiz duruyor araba. Arkadaşlar çakallığı size göstermek istiyorum. Kim yaptı ise ekrandaki birler basamağına bant çekip siyaha boyamış. Adam bununla uğraşmış. Yani araba 638 binken 63 bin oluyor. Yani sondaki birler basamağını silmiş" ifadeleri kullandı.

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"SATMAK İSTEDİĞİNDE BUNU ÖĞRENİP ŞOKE OLUYOR"

638 bin km'deki aracı 10 kat düşürüp 63 bin km'de gösterdiler, bunu yaparken de siyah bant ve boya kullandılar. Tarcanlar "Beyefendi aracı 63 bin diye alıyor, ekspere sokuyor, daha sonra Aksaray'a gittiğinde satmak istiyor, satmak istediğinde bunu öğreniyor ve şoke oluyor. Ya ben diyor böyle bir şey ilk defa görüyorum, emin misiniz diyor, bu araba 600 bin olabilir mi dediğinde beyinden ve HGS'den kendi de gördü" dedi.

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"10 YILLIK EKSPERTİZ GEÇMİŞİM VAR, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Ekspertiz bile gördüğü manzara karşısında hayrete düştü, o anları kameraya kaydetti. Tarcanlar "1'ler basamağına boya ya da siyah bant yapıştırıyorlar ve bu şekilde kilometrenin ve sayacın atmasını engelliyorlar. 10 yıllık bir ekspertiz geçmişim var ve daha önceden böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

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Tarcanlar "Aracın birler basamağının normalde atması lazım, 1 km, 2 km, 3 km, 9'dan sonra atması lazım, atmıyor" dedi.

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Kilometre sayacı 325 bin 598 km olduğunu gösteriyor, yani doğru olanı söylüyor ama casus yazılımlarla birlikte beynine müdahale ederek bu rakamı istedikleri gibi düşürebiliyorlar.

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Ekspertiz Ersin Hasan "Aracın gösterge panelini söküyorlar. Söktükten sonra ön camındaki camı çıkardıktan sonra alttaki dijital olan kısmına siyah bant çekerek sanki araç 638 bin km değil 63 bin km olarak gösterip bunu da bu şekilde dolandırıcılık yaparak müşteriye aracı 63 km olarak satmaya çalışmışlar" dedi.

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Aracın kilometresini 10 kat düşürmek için yapılanlarsa bu kadarına da pes delirtecek türden. Tarcanlar "Sadece ve sadece şunu görmüştüm; arıza kayıtlarını, arıza lambalarını, led lambalarını sökerek bu şekilde arızanın silinmesine sebep veriyorlardı ve ben ilk defa böyle bir şeyle şoke oldum" şeklinde konuştu.

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Tarcanlar "2018'de 252 bin, 2020'de 423 bin, 2023'te de 618 bin kilometrede muayeneye girmiş" dedi.

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"Alıcı yola çıktı, kilometre ilerlemiyor, bundan hiç şüphelenmiyor?" sorusu üzerine ekspertiz Ersin Hasan ise "Şimdi araçta bir yol bilgisayarı var, bir de normal kilometrenin döndüğü, normal kilometre döndüğü kısım 1 kilometre olarak dönüyor, yol bilgisayarında 100 metre olarak. Şimdi aracın sağ tarafındaki göstergede 100 metre döndüğü için müşteri buna takılmamıştır" ifadelerini kullandı.

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ARAÇ ALMAYI DÜŞÜNENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ekspertiz Hamza Bekir Görler "Casus yazılımlarla bunun içine gidip beyinden kilometreyi düşürtebiliyorlar, istediği sayıları gösterebiliyorlar. Piyasadaki olan ekspertizlerin kullandığı yan sanayi cihazlar tarafından tespit etmesi mümkün değil ama orijinal cihazlar, bizim kullandığımız cihazlar tarafından bağlandığı zaman soketten biz bunları rahatça tespit edebiliyoruz" dedi.

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Hissenet
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Araç ikinci el araba Ekspertiz araba ikinci el araç
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