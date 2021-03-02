Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI MADENCİLİK ÜRÜNLERİNDE

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 678 milyon 589 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 47,2 ile madencilik ürünlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda şubatta 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,9 artışla 11 milyar 996 milyon 903 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 10,2 yükselişle 2 milyar 136 milyon 539 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay ayan madencilik grubunda da yüzde 47,2 artışla 415 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Şubat ayında, ihracatın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1 milyar 498 milyon dolarla Almanya, 968 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD oldu.