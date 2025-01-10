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Suriye'de ticaret hareketlendi! 'Avrupa arabaları' diyerek satıyorlar! 3 bin dolarlık otomobiller 15 bin dolardan etiketlendi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.01.2025 16:17
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Esad rejiminin yıkılması ile beraber Suriye'de ticaret de canlanmaya başladı. Otomobil sektörü incelendiğinde ise 3 bin dolar civarında olan otomobillerin 15 bin dolara kadar yükseldiği görüldü. Ayrıca, ikinci el arabaların "Avrupa arabaları" denilerek satılması dikkat çekiyor.

Suriye'de ticaret hareketlendi! 'Avrupa arabaları' diyerek satıyorlar! 3 bin dolarlık otomobiller 15 bin dolardan etiketlendi

Suriye'de yeni düzen için adımlar atılmaya başladı. Esad rejiminin ardından Suriye'de ticaretin hareketlenmeye başlaması ile İdlib bölgesinde hareketlilik de dikkat çekmeye başladı. Ülke içinde seyahatin rahatlamasının ardından, araba almak isteyenler, daha yeni modelleri bulabildikleri için İdlib'e geliyor.

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"AVRUPA ARABALARI" DİYEREK SATIYORLAR

Suriye'de, Bab al-Hawa sınır kapısından ithal edilen ve Türkiye limanlarından gelen kullanılmış arabalara "Avrupa arabaları" denilerek satılmaya çalışılıyor ancak bu arabaların çoğu Avrupa'da üretilmiş arabalar değil.

ORTALAMA YAŞI EN AZ 10

İkinci el arabaların çoğu, Hyundai ve Kia gibi şirketlerin ortalama yaşı en az 10 olan ve her biri ortalama iki yüz bin kilometreden fazla yol kat eden Kore arabaları pazarda satılıyor. Al-Hayed otomobil ithalat ofisi sahibi Mustafa Hayed'e göre, Avrupa otomobilleri Yunanistan ve Basra üzerinden ülkeye geliyor.

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İdlib pazarındaki fiyatlanmaya bakıldığına ise 2010 Kia Rio'nun fiyatı Esad'ın düşüşünden önce yaklaşık 3 bin dolarken, şu an 15 bin dolara ulaştı. 2010 Hyundai Vera Cruz yaklaşık 3 bin dolardı. Kore otomobilleri bakım kolaylığı ve yedek parça bulunabilirliği nedeniyle daha fazla talep görüyor.

FİYATLAR ÖYLE BİR ARTTI Kİ...

Örneğin, eskiden 4 bin 500 dolara satılan 2012 model Kia Cerato, şu anda 9 bin dolar; 2012 model Hyundai Accent ise 5 bin dolardı, şu an fiyatı artan talep nedeniyle 12 bin dolardan satılmaya başlandı.
Pazara yeni giren 2010 Mercedes E200 gibi Alman otomobillerinin şu anda 13.000 ile 15.000 dolar arasında değişen fiyatlara satıldı belirtiliyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
idlib suriye ikinci el araba
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