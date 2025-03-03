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Suriyeliler dönüş yolunda, ikinci el araç piyasası sallantıda! 70 bin TL zararına satış furyası başladı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 10:38
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü ikinci el araç piyasasını sarstı! Hatay'da yaşayan ve memleketlerine dönmeye hazırlanan Suriyeliler, yeni bir hayat kurabilmek için araçlarını piyasa değerinin altında satıyor. Bu durum, ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşlere yol açarken, galericiler piyasadaki hareketliliğin arttığını belirtiyor. Reyhanlı’da galericilik yapan Yahya Anbus, araç fiyatlarında 50 bin TL ila 70 bin TL arasında düşüş yaşandığını söyledi. İşte detaylar...

Suriyeliler dönüş yolunda, ikinci el araç piyasası sallantıda! 70 bin TL zararına satış furyası başladı

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Dönüş hazırlığında olan Hatay’daki Suriyeliler, yeni bir hayat kurabilmek için ev ve araçlarını satmaya başladılar. Ülkelerine gittiklerinde harabeye dönen evlerini yeniden inşa etmek isteyen Suriyeliler, araçlarını normal değerinden 50 bin TL ile 100 bin TL aşağıya satıyorlar. Ülkelerine dönen Suriyelilerin araç piyasasında düşüşe neden olduğunu ifade eden galerici Yahya Anbus, araç fiyatlarında ortalama 50 bin TL ile 70 bin TL arasında azalma olduğunu söyledi.

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"SURİYE'YE GİDECEK İNSANLAR, ARAÇLARINI SATIP BİR AN ÖNCE ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTİYORLAR"

Reyhanlı ilçesinde galericilik yapan Yahya Anbus, Suriyeli muhacirlerin araçlarını değerinden aşağıya satarak ülkelerine döndüklerini ifade ederek, "Suriyelilerin gidişi araç piyasasını etkiledi. Suriye'ye gidecek insanlar, araçlarını satıp bir an önce ülkelerine dönmek istiyorlar. Bu sebepten dolayı 200 bin TL aracı 150 bin TL’ye, 300 bin TL aracı 250 bin TL'ye satmaya çalışıyor. Bu nedenle de araç piyasasında düşüş var. Savaş başlamadan önceki araç piyasası hareketliydi. O zamanlar ayda 8 ila 9 araç satarken şimdi ise 3 veya 4 araç satabiliyoruz. Araç piyasasında her araç için 50 bin TL ila 70 bin TL arasında azalma var. Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle araç piyasası tekrardan hareketlenecek. Çoğu Suriyeliler araçlarını getirip bana satıyorlar. Piyasada çok satılık araç olduğundan düşüş var. Suriyeliler araçlarını normal değerinden 50 bin ila 60 bin TL arasında aşağıya satıp ülkelerine dönmek istiyorlar" dedi.

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"BURADA ARAÇLARIMIZI SATIP O PARAYLA SURİYE'DE EVLERİMİZİ TAMİR EDİYORUZ"

Ülkesine dönmek için normal değeri 625 bin TL olan aracını 500 bin TL’ye sattığını dile getiren Hasan El Fariz, "Beşar Esad rejiminin düşmesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ülkemize dönmek için buradaki evlerimizi ve araçlarımızı satıyoruz. Hemen gitmek için araçlarımızı 100 bin TL aşağıya satıyoruz. Mesela aracımız 600 bin TL ise 100 bin TL aşağıya 500 bin TL’ye satıyorlar. Burada araçlarımızı satıp o parayla Suriye'de evlerimizi tamir ediyoruz. Araç piyasası da bizim gitmemizle birlikte düşmesi bir oldu." Aracımın fiyatı 625 bin TL iken gideceği için 500 bin TL’ye sattım." dedi.

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Teşekkürlerinin sunan Anbus "2012 yılında Suriye'den ayrıldım. Suriye'de o zaman hava saldırıları fazlaydı ve onlardan kaçmak için Türkiye'ye sığındık. Türkiye'nin duruşu çok güzeldi. Bizim yanımızda durdular. Bu zamana kadar bizi misafir ettiler. Ben 13 yıldır buradayım bize karşı yanlış bir şey olmadı. Biz birbirimize karşı saygı gösterdik. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Araç fiyat ikinci el piyasa satış suriyeliler zarar
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