Ripple'dan 'balina cüzdan' açıklaması! Kripto para piyasasında son gelişmeler

Biden Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.

Kripto para piyasalarına gelen alımlarda, ABD bankacılık devi Goldman Sachs'ın, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da etkili oldu.

KRİPTO PARA HACMİ 2,5 TRİLYON DOLARI AŞTI

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselerek, ilk kez 2.5 trilyon dolar sınırını aştı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Son 24 saat içinde 56,482.00 ve 59,519.35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.60 artışla 59,140.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.22 olarak hesaplandı.