Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.
Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Alfa Romeo Giulia 879.950 lira
Audi A3 Sportback 464.578 lira
BMW 1 Serisi 458.500 lira
Citroen C3 181.800 lira
Dacia Sandero 164.900 lira
Fiat Egea 159.900 lira
Honda Civic 312.600 lira
Hyundai i10 161.623 lira
KIA Rio 175.900 lira
Mercedes A200 541.000 lira
Mitsubishi Space Star 189.900 lira
Nissan Note 208.500 lira
Opel Corsa 189.900 lira
Peugeot 208 199.000 lira
Renault Clio 169.900 lira
Seat Ibiza 177.000 lira
Skoda Fabia 209.300 lira
Toyota Corolla 220.200 lira
Volkswagen Polo 216.200 lira
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