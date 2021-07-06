Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

TEMMUZ AYININ EN UCUZ OTOMOBİLLER LİSTESİ

Alfa Romeo Giulia 879.950 lira

Audi A3 Sportback 464.578 lira

BMW 1 Serisi 458.500 lira

Citroen C3 181.800 lira

Dacia Sandero 164.900 lira

Fiat Egea 159.900 lira

Honda Civic 312.600 lira

Hyundai i10 161.623 lira

KIA Rio 175.900 lira

Mercedes A200 541.000 lira

Mitsubishi Space Star 189.900 lira

Nissan Note 208.500 lira

Opel Corsa 189.900 lira

Peugeot 208 199.000 lira

Renault Clio 169.900 lira

Seat Ibiza 177.000 lira

Skoda Fabia 209.300 lira

Toyota Corolla 220.200 lira

Volkswagen Polo 216.200 lira



