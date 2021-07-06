FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

06.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, temmuz ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırırken fiyatlar gün geçtikçe artıyor. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, temmuz ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

TEMMUZ AYININ EN UCUZ OTOMOBİLLER LİSTESİ

alfa_romeo

Alfa Romeo Giulia 879.950 lira

auudi

Audi A3 Sportback 464.578 lira

bmw

BMW 1 Serisi 458.500 lira

LPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacakLPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacak

citroen

Citroen C3 181.800 lira

dacia

Dacia Sandero 164.900 lira

fıatt

Fiat Egea 159.900 lira

honda

Honda Civic 312.600 lira

hyundai

Hyundai i10 161.623 lira

kia

KIA Rio 175.900 lira

mersedes benz

Mercedes A200 541.000 lira

mitsubishi

Mitsubishi Space Star 189.900 lira

nissan

Nissan Note 208.500 lira

opel

Opel Corsa 189.900 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 liraAraç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

peugeot

Peugeot 208 199.000 lira

renault logo

Renault Clio 169.900 lira

seat

Seat Ibiza 177.000 lira

skodaa

Skoda Fabia 209.300 lira

toyota logo

Toyota Corolla 220.200 lira

volswagen

Volkswagen Polo 216.200 lira

Uber taksi, İstanbul ve Ankara’dan sonra artık İzmir’deUber taksi, İstanbul ve Ankara’dan sonra artık İzmir’de


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turistler akın ediyor! Burası ne Ege ne de AkdenizTuristler akın ediyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz
PARTNER Beyaz çizmeli gelin! Beyaz çizmeli gelin!
2021 yılının en çok satan araba marka ve fiyatları2021 yılının en çok satan araba marka ve fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu fiyatlarla Kendi araç üretmelerine gerek yok bizimkilerin. Üreten den daha çok kazandığımız orta da
Hyundai i10 parasına yurtdısında bmw audi mercedes veya ne istersen binebiliyosun gecen üsenmedim actım baktım e46 m3 11*800 dolar hari birim parasını falan da gectim bizim kur a göre hesaplıyorum yine 100-110 milyarı gecmiyor, 3 ay calısıyor adam asgarisiyle araba mı alayim ev kredisi mi çekeyim diye düşünüyor, biz 3 aylık maaşa bırak arabayı jantlarını anca alıyoruz (lastiklerde dahil neyseki)
Ucuz araba nerede göremedim

En Çok Okunan Haberler

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor

Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor

Dubai'ye rekor fiyatlı uçuş!

Dubai'ye rekor fiyatlı uçuş!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.