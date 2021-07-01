FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Uber taksi, İstanbul ve Ankara’dan sonra artık İzmir’de

Uber taksi, İstanbul ve Ankara’dan sonra artık İzmir’de

01.07.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji platformu Uber, İstanbul ve Ankara’dan sonra artık İzmir’de olduğunu açıkladı. Gerek İzmirliler gerekse İzmir’e gelen yerli ve yabancı bütün turistler, bugün itibariyle Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecekler.

Uber taksi, İstanbul ve Ankara’dan sonra artık İzmir’de

Uber, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’de de sarı taksilerle hizmet vermeye başlayarak Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam ettiğini duyurdu. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi’nin İstanbul ve Ankara’nın ardından, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’de de faaliyete başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Uber teknolojisinin hem İzmirlilere hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. UBERAŞI kampanyamıza İzmir’i de dahil ettik” dedi.

Kullanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere kolayca ulaşmalarını sağlayan ulaşım teknolojisi platformu Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, sürücü taramaları ve sürücü puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor. Uber, uygulamasını kullanan tüm kullanıcı ve sürücülerle, daha güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak amacıyla, her yolculuk öncesinde uygulama üzerinden maske kullanıp kullanmadıklarını teyit ediyor.

‘MERHABAIZMIR’ KODU İLE ÜCRETSİZ YOLCULUK İMKANI

Uber İzmir'e gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına İzmir'de 40 TL’ye kadar bir ücretsiz yolculuk hediye ettiğini de açıkladı. Tüm Uber kullanıcıları ‘MERHABAIZMIR’ kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.

Akıllı takip sistemiyle kamyon filolarının maliyeti düşecekAkıllı takip sistemiyle kamyon filolarının maliyeti düşecek

İZMİRLİLER UBERAŞI KODUYLA 40TL’YE KADAR 2 ÜCRETSİZ YOLCULUKTAN FAYDALANABİLECEKLER

Uber’in Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı aşı kampanyası İstanbul ve Ankara’ya ek olarak artık İzmir’de de geçerli olacak. Uber kullanıcıları UBERAŞI koduyla İzmir’de Covid-19 aşısı yapılan bütün özel ve devlet hastanelerine gidiş dönüşte 40TL’ye kadar 2 ücretsiz yolculuktan faydalanabilecekler. Ücretsiz yolculuk kodu kişinin kendisi veya aşı olacak bir yakını için kullanabilecek.

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son günAraç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin. Şehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve Uber Taksinizi çağırın. Taksiyi uygulama üzerinden takip edin, taksinin sizi almak için kaç dakika içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını takip edin. Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne MERHABAIZMIR ve UBERAŞI promosyon kodlarını girerek kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Kaynak: DHA

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 liraAraç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacakLPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacak
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 liraAraç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

LPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacak

LPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacak

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Altında günün ilk rakamları geldi

Altında günün ilk rakamları geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çalışanlar dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor

Çalışanlar dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.