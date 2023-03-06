Togg için ÖTV düzenlemesi Elon Musk’ı kızdırdı: Yüzde 60 ÖTV, 54 gümrük, 18 de KDV… Türkiye kararı rafa kalkabilir!

Elektrikli otomobillere yönelik geçen cuma yayınlanan ÖTV düzenlemesi piyasayı karıştırdı. Togg’un satışa sunulmasına sayılı günler kala elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV’ye tabi matrah artırıldı. Sektör uzmanları güncellemenin bu ay piyasaya çıkması beklenen Togg için yapıldığı konusunda ise hemfikir. Çin menşeli araçlara da ilave gümrük vergisi geldi. Bu durum son dönemde pazarda atağa geçen Çinli markaların rekabet gücünü önemli oranda azaltırken, Tesla’yı da zora soktu.

İLAVE VERGİ TESLA’NIN PLANINI ETKİLEDİ

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, 2018’de ABD ile Türkiye arasındaki ek gümrük vergisiyle İstanbul’da showroom açma planını askıya alan Tesla, Çin ve Berlin üretimleriyle bu vergi engelini aşacağı düşüncesiyle 2022'de Türkiye’de yeniden yatırım kararı almış ve şirket kurmuştu. İşe alım sürecini yeni ilanlarla hızlandırannTesla, 2023’ün ilk çeyreğinde yapacağı Türkiye lansmanı ile Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyordu. Model Y’nin Berlin’den, Model 3’ün ise Şanghay’dan gelmesi planlanıyordu. Markaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tesla son gelen ilave gümrük vergisinden sonra Türkiye’deki yatırım kararlarını yeniden gözden geçiriyor. Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer de ilave gümrük vergilerinin Tesla’nın Türkiye’deki planlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

MODEL 3’E ÖTV ZAMMI

Tesla’nın amiral gemisi Model 3’ün baz fiyatı yaklaşık 37 bin Euro, yeni düzenleme sonrası bu model Türkiye pazarına girerken yüzde 60 ÖTV, yüzde 54 gümrük vergisi ve yüzde 18 de KDV eklenerek gelecek. Bu da aracın fiyatının önemli oranda artması anlamına geliyor. Togg’un baz versiyonunun ise 1 milyon 250 bin TL’lik ÖTV matrahına girmesi bekleniyor. Togg'un vergisiz fiyatının maksimum 1 milyon 250 bin diye düşündüğümüzde bu da aracın fiyatının yüzde 10 ÖTV+ yüzde 18 KDV ile 1 milyon 622 bin TL'yi geçmeyeceği tahmin ediliyor. Sektör uzmanları, Togg'un ortalama fiyatının 1 milyon 500 bin TL bandında olacağını tahmin öngörüyor.



