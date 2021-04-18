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TOGG mobilite alanında iF Tasarım Ödülü'nü alan ilk Türk markası oldu

18.04.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2022 yılı son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award'da, Türkiye'den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu.

TOGG mobilite alanında iF Tasarım Ödülü'nü alan ilk Türk markası oldu

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG tasarım ekibinin 150 bin saatlik çalışması, Pininfarina'nın stratejik ortak olarak iş birliği ve Murat Günak'ın yönlendirmesiyle tasarlanan C-SUV, "Profesyonel Konsept" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954'ten bu yana verilen iF Tasarım Ödülleri'nde bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje yarıştı. 21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesi, dünyanın en iyi tasarımlarını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

"ÖZGÜN TASARIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, iF Design Award'da ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik. Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3'e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina'nın seçimi sürecinde, yakın zamanda Tasarım Lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak'tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor."

Verilen bilgiye göre, TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.

(AA)

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