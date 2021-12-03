FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Toyota Türkiye'de bayrak değişimi! Artık bir Türk'e emanet

Toyota Türkiye'de bayrak değişimi! Artık bir Türk'e emanet

03.12.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo Japonya’da üstleneceği yeni görev sebebiyle, koltuğunu Erdoğan Şahin’e devredecek. Şahin 1 Ocak 2022 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Toyota Türkiye'de bayrak değişimi! Artık bir Türk'e emanet

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirketin Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo'nun Japonya'da yeni bir göreve atanması ile birlikte, şirketin Genel Müdür ve CEO'luğu görevini 1 Ocak 2022 itibarıyla Erdoğan Şahin üstlenecek.

YAKLAŞIK 30 YILDIR TOYOTO'DA

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun olan Şahin, Toyota kariyerine 1992’de yeni kurulmuş olan ToyotaSA organizasyonunda kalite mühendisi olarak başladı.

İki yıllık Japonya eğitimi sonrası, 1994’te Türkiye’de üretilen ilk Toyota modeli olan 7. nesil Corolla’nın üretim hazırlıklarını yapan ekipte yer aldı.

Sonraki yıllarda, üretilen tüm yeni modellerin devreye alınmasında aktif görev alan ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de farklı bölümlerde üst düzey sorumluluklar üstlenen Şahin, 2013’te 4 yıl sürecek Brüksel merkezli Toyota Avrupa Lojistik Direktörlüğü görevine atandı.

Japon devinden büyük yatırım! Elektrikli araç satışlarını artıracakJapon devinden büyük yatırım! Elektrikli araç satışlarını artıracak

Sonrasında 2017’de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam eden ve 2020 Ağustos’ta atandığı Toyota Çekya Fabrikasında proje şef liderliği görevini halen yürüten Şahin, 1 Ocak’ta Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin: 4 bin liranın üstünde...Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin: 4 bin liranın üstünde...
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Anadolu Isuzu'dan NovoLux teslimatıAnadolu Isuzu'dan NovoLux teslimatı
Anahtar Kelimeler:
Toyota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Fitch'ten Türkiye için yeni tahmin

Fitch'ten Türkiye için yeni tahmin

Sanayide doğal gaza yüzde 20 zam

Sanayide doğal gaza yüzde 20 zam

Sağlıkçılar iş bırakıyor!

Sağlıkçılar iş bırakıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.