"Türkiye'nin Otomobil Oscarı" sayılıyor! Togg zirvedeki yerini aldı! T10F modeli ise..

"Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Yarışmada, OGD üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi. T10F modeli için ön sipariş tarihi belli oldu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da ödül törenine katıldı.

DİĞER KATEGORİLERDEKİ BİRİNCİLER

Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler belli oldu.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Gökçeada’da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan "Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu" ile Togg markasına ve "Yılın Tasarımı" kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi.

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"

Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar, törende yaptığı konuşmada, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Çağ Günaçar, "Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini de almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu. Markamızın temsilcileri ve yöneticileri olarak oldukça anlamlı bir ödül elde ettik. Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına aldık." ifadelerini kullandı.

"YARIŞMA, YURT DIŞINDAKİ ANA MERKEZLER TARAFINDAN DA TAKİP EDİLİYOR"

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık da şunları kaydetti:

"Yılın Otomobili bir marka haline geldi. Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurt dışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor. Bu OGD ve Yılın Otomobili organizasyonunun başarısını gösteriyor. Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller de büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir kanıtı."

FİNALDE 7 OTOMOBİL YARIŞTI

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı.

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

"Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise "BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid" finale kalmaya hak kazandı.

Oylama sonucunda birinci seçilen Togg T10X, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

FİNALİST OTOMOBİLLERİN PUANLARI

Yarışmanın finalinde, "Togg T10X" 2 bin 630, "Renault Austral" 2 bin 550, "Toyota C-HR Hybrid" 2 bin 340, "Hyundai Ioniq 6" 2 bin 150, "Chery Tiggo 8 Pro" 2 bin 120, "BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve "Mercedes-Benz E Serisi" 1890 puan aldı.

"Türkiye'de Yılın Otomobili 2024” Bosch, Bridgestone, D-Expert, Intercity İstanbul Park, Shell Helix Motor Yağları ve sigortaladım.com sponsorluğunda gerçekleştirildi.

TOGG, KURULUŞUNUN 6'NCI YILINDA AVRUPA'YA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye'de T10X ile elektrikli otomobil pazar lideri olan Togg, T10F modelini bu yıl sonundan itibaren siparişe açmayı, gelecek yılın başından itibaren de kullanıcılarına teslim etmeye başlamayı hedefliyor.

BATARYA ÜRETİMİNİN 2025'TE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Batarya üretim konusuna da önem veren Togg, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Siro Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdi. Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri 2021'de kuruldu. Farasis Enerji ve Togg arasında yüzde 50-50 ortaklık sağlanmıştı.

Batarya üretim tesisi için inşaat devam ediyor. Tesisin bu yıl içinde tamamlanması beklenirken, batarya üretiminin 2025'te başlaması hedefleniyor. Siro 2026'dan itibaren de hücre geliştirme dahil olmak üzere entegre enerji depolama üreticisi haline gelinecek.

Togg, ayrıca Trugo Akıllı Şarj markasıyla ilk şarj cihazlarını 11 Ekim 2022'de Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu. O tarihten bu yana Türkiye'nin 81 ilinde 600'ün üzerinde DC, 250'den fazla da AC şarj istasyonuna ulaşıldı.

YENİ MODELLER HAZIRLANIYOR

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Togg, B segmentindeki bir SUV otomobilin çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, T8X ismi verilen modelin gelecek yıl ön gösteriminin yapılması bekleniyor.

T10F YIL SONUNDA ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden beklentileri de karşılayan bir fastback model olan T10F'in, Türkiye'de bu yıl sonundan itibaren siparişe açılması, gelecek yılın başından itibaren de kullanıcılarına teslim edilmeye başlanması bekleniyor.

Togg, yeni akıllı cihazlarıyla 2032'ye kadar 5 farklı modelle 1 milyon araç üretmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA GELECEK YILIN BAŞINDA SATILACAK

Togg, Avrupa hedefleri kapsamında Togg Europe GmbH'yı Almanya'da 2021'in mayıs ayında kurmuştu.

Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerden biri olmayı hedefleyen Togg, T10X modelini Avrupa'da bu yıl sonunda ön siparişe açmayı hedefliyor.

Gelecek yılın başından itibaren T10X ve T10F modellerinin birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı öngörülüyor.

T10X PAZAR LİDERİ OLMAYA DEVAM ETTİ

Diğer yandan, son verilere bakıldığında Togg'un Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki performansı dikkati çekiyor.

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56,33 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise Togg'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 11 bin 288 adetle yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.

(AA)







