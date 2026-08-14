Türkiye otomobilde tercihini yaptı! İşte en çok ilgi görenler

İkinci el otomobil piyasasında temmuz ayında fiyatlar sınırlı yükselirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda düşüş görüldü. Ortalama ilan fiyatı hazirandaki 914 bin 918 liradan temmuzda 917 bin 614 liraya çıktı. Buna karşın reel fiyatlar aylık bazda yüzde 1,46 geriledi.

İlanlarda en fazla yer alan markalar Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olurken, model bazında Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa öne çıktı.

FİYAT ARALIĞINDA EN BÜYÜK PAY 600 BİN LİRAYA KADAR OLAN ARAÇLARDA

Temmuz ayında 600 bin liraya kadar olan araçların ilanlar içindeki oranı yüzde 31 olarak kaydedildi. 600 bin 1 lira ile 1 milyon lira arasındaki araçlar yüzde 26'lık paya sahip oldu.

1 milyon 1 lira ile 1 milyon 400 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 19 olurken, 1 milyon 400 bin 1 lira ile 1 milyon 700 bin lira arasındaki araçlar yüzde 10'luk dilimi oluşturdu. 1 milyon 700 bin lira ve üzerindeki araçların ilanlardaki payı ise yüzde 14 oldu.

İLANLARDA 5 YAŞA KADAR ARAÇLARIN PAYI ARTTI

Temmuzda 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı 1,6 puan artışla yüzde 26,1'e yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,4, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,4 oldu.

16-20 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 11,2'sini oluştururken, 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı bir önceki aya göre 1,6 puan düşerek yüzde 15,9'a geriledi.

BENZİNLİ ARAÇLARIN PAYI YÜKSELDİ, DİZEL GERİLEDİ

Yakıt türlerine göre incelendiğinde, temmuz ayında benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 34,4'e çıktı. Dizel araçların oranı ise 1,5 puanlık düşüşle yüzde 43,9'a geriledi.

Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,5, hibrit araçların oranı yüzde 2,4 olarak kaydedildi. LPG'li araçların ilanlardaki payı da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARIN İLAN PAYI YÜZDE 35'E ÇIKTI

Temmuz ayında otomatik vitesli araçların ilan oranında da artış görüldü. Otomatik vitesli araçların payı bir önceki aya göre 3 puan yükselerek yüzde 35'e ulaştı. Düz vitesli araçlar ilanların yüzde 50'sini oluştururken, yarı otomatik vitesli araçların oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 7-8'LİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

İkinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede, haziran ayında devam eden durağanlığın temmuzda daha da belirginleştiği ifade edildi. Henüz resmi veriler açıklanmamış olsa da ikinci el araç satışlarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7-8 civarında gerilediği tahmin ediliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı da temmuzda aylık bazda yüzde 23 daraldı. Böylece temmuz ayında hem sıfır hem de ikinci el otomobil pazarında küçülme yaşandığı değerlendirildi.

Yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimdeki zorlukların talebi baskıladığı, sıfır araç tarafındaki kampanyaların da ikinci el pazarını etkilemeye devam ettiği belirtildi. İlan fiyatlarında nominal artış görülmesine rağmen reel fiyatlardaki düşüşün sürdüğü, yaz sonuna kadar benzer tablonun devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır