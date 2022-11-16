Türkiye'ye gelirse olay olur! Elektrikli otomobil için herkes bunu konuşuyor! Yüzde 40-45 daha hesaplı

Otomobil fiyatlarında düşüş için ÖTV matrah indirimi beklenirken Kasım ayında ikinci kez yapılan zam herkesi şaşkına çevirmişti. Araç fiyatlarının yıl sonuna kadar yüzde 20 daha artması öngörülürken geçtiğimiz haftalarda piyasa için devrim niteliğinde bir haber geldi. Markaların güncel fiyat listelerinde 400 bin liranın altında otomobil kalmazken, fabrika çıkışlı ikinci el araçların yeni yıl itibariyle hayatımıza girmeye hazırlandığı ifade edildi.

BENZİNLİ VE DİZEL ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞEBİLİR

Böylece yeni bir araç almak üçün bütçesi yetmeyen vatandaşlar, fabrikada 6 yaşına kadar olan araçlarını yenileterek adeta sıfır kilometre bir araç gibi kullanma imkânına sahip olacak. Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan biri de dönüşüm. İlerleyen dönemlerde talep doğrultusunda fabrikanın optimizasyonları da değişebilecek. Sektör uzmanı isimlere göre, bu yöntemle benzinli ve dizel otomobillerin elektrikliye çevrilmesi durumu da gündeme gelebilir.

SIFIR ELEKTRİKLİ ARACA GÖRE YÜZDE 45 DAHA UCUZ

Türkiye için bu ayak şimdilik olmasa da dünyada bir trend ve teknik olarak benzinli ya da dizel araçların elektrikliye dönüşümü mümkün. Özellikle Asya ülkelerinde bunu görmekteyiz. Bu araçların dönüşümü konusunda 5 bin euro gibi rakamlar konuşuluyor. Sıfır elektrikli araca göre, dönüşüm maliyetinin yüzde 40-45 daha ucuz olabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ YARIŞINA TOGG İLE DAHİL OLUYOR

Öte yandan iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında ülkeler fosil yakıt tüketimlerini azaltmak için düşük karbon teknolojilere dönüşümü hızlandırıyor. Elektrikli araçlar, ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonların düşürülmesi konusunda kritik önem taşırken, otomobil markalarının bu alandaki yatırımları ve marka modelleri hızla artıyor. Bazı ülkeler ise fosil yakıtlı araçlara yasak getirirmeye hazırlanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2012'de tüm yıl boyunca 130 bin elektrikli araç satılırken, bu rakama 2021'de bir haftada ulaşıldı. Geçen yılki satışların ardından dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı ise 16 milyonu buldu. Türkiye’de bu pastadan pay almak için Mart 2023’te TOGG ile yarışa dahil olacak.

SATIŞLAR YÜZDE 148 ARTTI

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2022 Ocak- Ekim aylarında 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Satışlar yüzde 148 arttı. Yılın ilk 10 ayında elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 1,1 oldu. TOGG’un piyasaya girmesi ve ikinci el araçlarında yapılacak dönüşüm ile bu rakamların ilerleyen dönemde çok daha fazla artması bekleniyor. Bu kapsamda dün çok kritik bir hamle daha atıldı.

TÜRKİYE’NİN 2030 HEDEFİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27) ‘Tüm dünyaya ilan ettik’ diyerek şu sözleri kullandı:

“Ekonomi genelinde, 7 emisyon azaltım sektörünü ve uyum bileşenini içeren belgemizi, bir öncekinden daha iddialı hedeflerle, ülkemizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirecek 2053 net sıfır hedefimize uygun olarak güncelledik. Bu kapsamda, Türkiye olarak 2030 yılı için yüzde 21 olarak açıkladığımız artıştan azaltım hedefimizi yüzde 41’e yükseltiyoruz. Böylece, ülke olarak, 2030 yılı için, yaklaşık 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmış olacağız. Türkiye çıkaracağı iklim kanunuyla, iklim değişikliğiyle mücadelesinde çok daha etkin ve kararlı adımlar atacaktır.”

TOGG İÇİN ÇİN ÖNERİSİ

Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Osman Simav, “TOGG, Türkiye’nin otomobili tam zamanında devreye girdi. Hatta 1-2 yıl önce olsaydı daha iyi olabilirdi ama treni kaçırmış değiliz. Dünyada ikinci tam elektrikli otomobil yapan firmayız. Diğer firmaların hepsi, içten yanmalı motorlu imal edip daha sonra elektrikliye geçen firmalar. Seri üretime geçen birinci firma, Elon Musk’ın Tesla firması, Türkiye’de de TOGG ikinci olacak. Eğer tip seçiminde ve pazarlama yönünden hata yapılmazsa, Türkiye’nin otomobilinin çok başarılı olacağına inanıyorum. İlk seçilen model biraz pahalı olan SUV modeli. Dünyada ucuz elektrikli otomobiller aranıyor, buradaki açığı ise Çin firmaları dolduruyor. Çinli şirketlerin çıkarttığı küçük otomobillerin daha büyüğü gibi modeller çıkarılırsa satış adetlerimizin çok hızlı yükselme durumu ve tam kapasite imalat yapma imkânımız var” ifadelerini kullandı.

