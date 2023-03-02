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Ve merakla beklenen ay geldi! Yerli otomobil Togg için geri sayım… Sipariş sürecinde erteleme olacak mı?

02.03.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg için artık nefesler tutuldu. Daha önce Mart ayında yollara çıkacağı ifade edilen Togg için artık geri sayım resmen başladı. Fiyatının ne olacağı ile çok konuşulan Togg'un deprem felaketi nedeniyle çıkışının ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken, süreçte herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Peki Togg fiyatı kaç TL olacak? Togg nasıl satılacak? İşte tüm detaylar...

Ve merakla beklenen ay geldi! Yerli otomobil Togg için geri sayım… Sipariş sürecinde erteleme olacak mı?

Yerli otomobil Togg, 29 Ekim 2022’de seri üretim bandından inmişti. Aynı anda Togg Teknoloji Kampüsü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılmıştı. Ve Togg için kritik ay geldi. Geçtiğimiz ay önsipariş süreci başlayan Togg’un bu ay sonuna kadar yollarda olacağı ifade ediliyordu. Ancak deprem felaketi nedeniyle bu sürenin ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu olmuştu. Edinilen bilgiye göre, süreçte herhangi bir değişiklik olmayacağı öğrenildi. Konuya ilişkin en net açıklamanın ise önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

30 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.

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0'DAN 100'E 4,8 SANİYE

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

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SADECE ONLINE SATIŞ

Togg, bayilik sistemi yöntemi ile satışa sunulmayacak. ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla örneğinde olduğu gibi sadece online satılacak. Togg'un da Tesla'da olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tanıtım ve deneyim mağazaları olması bekleniyor.

TOGG’UN FİYATI NE OLACAK?

Togg’un fiyatı halâ bir sır gibi saklanıyor. Ancak bugüne kadar yetkili tüm isimlerin yaptığı açıklamasında Togg’un ulaşılabilir bir fiyat olacağı ifade edildi. Yerli otomobilin aynı segmentteki araçlarla rekabetçi bir fiyata piyasaya sürüleceği beklenirken, aracın giriş fiyatının 900 bin – 1 milyon TL civarında olabileceği belirtiliyor.

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İHTİYAÇ HALİNDE B SUV ÖNE ÇEKİLECEK

Bu yıl C-SUV, 2024 sedan modellerinin daha sonra ise C segmentte Hatchback, MPV ve B segmentte ise SUV modellerinin satışa sunulması bekleniyor. B segmenti Togg’un 2027 yılında piyasaya sunulacağı açıklanmıştı. Ancak yakın dönem planlar arasında gerekli görülmesi halinde B SUV aracın üretiminin erkene çekilmesi durumu söz konusu olabilir.


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