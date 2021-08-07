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Volkswagen Polo 2021 fiyatları ne kadar? 2021 Polo güncel fiyat listesi…

07.08.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sportif ve kompakt tasarımı ile en sevilen otomobil modelleri arasında yer alan Polo, yenilenen tasarımı ile yeni alıcılarını bekliyor. Manuel ve otomatik vites seçeneğine sahip 2021 Polo modelleri 1.0 motor özellikleri ile yüksek performans sağlıyor. Benzinli ve dizel Polo modellerin satış fiyatları ve yenilenen özellikleri araç satın almak isteyenlerin merak ettiği durumlar arasında yer alıyor. İşte 2021 model Volkswagen Polo’nun yenilenen özellikleri ve güncel satış fiyatları…

Volkswagen Polo 2021 fiyatları ne kadar? 2021 Polo güncel fiyat listesi…

Volkswagen markasının B segmenti otomobil modeli olan Polo, üretildiği ilk yıldan beri otomobil piyasasında hatırı sayılır bir değere sahip. Kompakt yapısı ve küçük motoru ile yüksek performans sağlayan araç, geniş bir kitleye hitap ediyor. Sportif gövde tasarımı LED far takımı ile zenginleştirilen 2021 model Polo, B segmenti araçlar arasında en çok ilgi gören seçenekler arasında bulunuyor.

Türkiye pazarında 1.0 motor hacmi manuel ve DSG şanzıman seçeneği ile sunuluyor. Benzinli ve dizel yakıt seçeneğine sahip Polo, otonom sürüş destek özellikleri ile sürüş konforunu arttırıyor. Üç farklı paket seçeneği ile satışa sunulan 2021 Volkswagen Polo, dijital gösterge, multimedya ekranı ve otomatik klima özellikleri ile keyifli bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda düşük yakıt tüketimiyle yüksek performans sağlayan 2021 Polo, 80 ve 95 PS hız gücüne sahip. İşte en popüler B segmenti araç seçeneklerinden biri olan Volkswagen Polo 2021 fiyatları...

VOLKSWAGEN POLO 2021 FİYATLARI

Volkswagen ailesinin en popüler araçlarından biri olan Polo, B segmenti otomobil arayanların ilgisini çekiyor. 80 ve 95 PS motor seçenekleri ile üretilen 2021 Polo, manuel ve otomatik vites seçeneğine sahip. Şehir içi kullanıma uygun Polo, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile otomobil piyasasının tercih edilen seçenekleri arasında yer alıyor. 2021 model Volkswagen Polo satın almak isteyenlere üç farklı donanım paketi alternatifi sunuluyor. Başlangıç paketi olarak bilinen Trendline paketi 80 PS motor gücüne sahip modelde düz vites seçeneğine sahip. Orta segment bir paket olan Comfortline donanım paketi 1.0 TSI motorun DSG ve manuel şanzıman seçeneğinde mevcut. 2021 Polo donanım paketlerinin en dolusu olarak sunulan Highline paketi 1.0 TSI DSG seçeneğinde bulunuyor. 2021 model Volkswagen Polo güncel fiyat listesi şöyle:

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 216.200 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline 224.400 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline 226.400 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline 329.000 TL

Donanım paketlerinin içeriklerine göre araçların standart özelliklerine çeşitli eklemeler ve değişiklikler yapılıyor. Highline donanım paketinde ambiyans aydınlatması, LED stop lambaları, hız sınırlayıcı ve elektrikli ısıtmalı ve katlanır yan aynalar bulunuyor. Ayrıca, 2021 Polo Highline paketinde 16 inç Las Minas alüminyum alaşım jantlara yer verildi. Polo Comfortline paketinde 15 inç Seyne alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor.

Highline pakette olduğu gibi Comfortline seçeneğinde de çift bölgeli tam otomatik klima mevcut. Mobil bağlantı arayüzü App Connect, araç içinde kullanabileceğiniz multimedya donanımları arasında yer alıyor. Başlangıç paketi olan Trendline seçeneğinde ön ve arka kısımda USB ve şarj girişi, ön kol dayama, LED gündüz sürüş farı, karşılama farları gibi özellikler mevcut. Ayrıca, panoramik açılabilir cam tavan opsiyonu için 7 bin 780 TL ek liste fiyatı belirlenmiş. Opsiyonel bir özellik olan metal kaporta rengi için 2 bin 10 TL fiyat mevcut.

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