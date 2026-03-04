FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyor

Orta Doğu’da yaşanan gerilimle birlikte petrol fiyatlarının hızla 80 doların üzerinde çıkması, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. İstanbul Avrupa yakasında 1 Ocak’ta 53,05 TL olan benzinin litre fiyatı ise 4 Mart’ta 58,42 TL’ye çıktı. Tüketiciler de tasarruf arayışına yöneldi. Benzinliye göre yarı yarıya düşük tüketen hibrit otomobiller öne çıkarken; bu kategoride en düşük araç fiyatı 1,57 milyon TL’den başlıyor.

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyor
Cansu Çamcı

ABD-İran-İsrail savaşı sonrasında motorin ve benzin zammı gündem oldu. Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı geçen yılı 60,90 dolardan tamamlamıştı. 4 Mart 2026 işlemlerinde petrol fiyatı TSİ 08:30 itibarıyla 83,00 dolara yakın seyrediyor. Yıl başından itibaren bakıldığında Brent petrolün varil fiyatında %36 gibi yüksek oranda bir prim gerçekleşti.

AKARYAKIT ZAMLARI

Öte yandan iç piyasada akaryakıt fiyatlarında da kaçınılmaz olarak fiyat artışları tabelaya yansıdı. İstanbul Avrupa yakasında 1 Ocak’ta 53,05 TL olan benzinin litre fiyatı, 4 Mart’ta 58,42 TL’ye kadar yükseldi. Motorin ise aynı dönemde 54,38 TL’den 60,42 TL’ye çıktı. Gelişmeler üzerine piyasada daha önce de uygulanan “eşel mobil” (ÖTV’den feragat ederek pompaya gelen zamları yansıtmama ya da düşük yansıtma) beklentisi artmaya başladı. Bu arada bugün motorine gelmesi beklenen yüklü zam iptal edildi.

1 DEPODA FARK

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Gelen son zamların ardından yıl başında 2 bin 388 TL’ye dolan 45 litrelik standart bir depo benzinin fiyatı, bugün 2 bin 629 TL’ye yükseldi. Rakamlar, 1 depo benzin maliyetinin 2 ay gibi kısa bir sürede yüzde 10 arttığına da işaret etti.

"TASARRUF" ARAYIŞI

Sektör temsilcileri, benzin fiyatlarındaki son gelişmelerin ardından tüketicilerin de daha tasarruflu araç arayışlarına yöneldiğini, bu eğilimin ise özelikle “hibrit” araç tercihlerinde kendini daha çok gösterdiği ifade ediyor. Son olarak açıklanan verilere göre bu yılın ilk 2 aylık döneminde hibrit otomobil satışları 42 bin 439 adede ulaştı ve toplam içinde yüzde 32,4 pay aldı.

YARI YARIYA DÜŞÜK TÜKETİM

Düşük hızda ve trafikte elektrik motorunu daha aktif kullanan hibrit araçlar, bu özelliği ile yakıt tüketimini neredeyse yarı yarıya karar düşürüyor. Aracın fren yapması ya da ayakların gazdan çekilmesi halinde de ortaya çıkan enerji ile bataryasını kendi kendine dolduruyor. Yapılan hesaplamalara göre 1.0-1.6 arası benzinli araçlar şehir içinde 100 km mesafede 8 litre civarında yakıt tüketiyor. Tam hibrit araçlarda ise aynı şartlarda tüketim 4 litreye kadar düşüyor.

SATIŞTAKİ HİBRİT ARAÇLAR

Türkiye pazarında satışta olan hibrit araçlar ve Mart 2026 itibarıyla sıfır km fiyatları ise şöyle:

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL den başlıyor 1
-Fiat Panda 1.2 110HP: 1.569.900 TL

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL den başlıyor 2
-Toyota Yaris 1.5 Hybrid: 1.990.000 TL

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL den başlıyor 3
-Toyota C-HR 1.8 Hybrid: 1.999.000 TL

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL den başlıyor 4
-Suzuki Swift Hybrid 1.2: 2.079.000 TL

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL den başlıyor 5


-Renault Captur Hybrid 1.3: 2.160.000 TL

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL den başlıyor 6
-Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream: 2.476.000 TL

Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL den başlıyor 7
-Renault Duster E-Tech 1.6 Full Hybrid: 2.495.000 TL

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızlı tren raylara iniyor: Tarih belli oldu 'Resmen başlatacağız'Hızlı tren raylara iniyor: Tarih belli oldu 'Resmen başlatacağız'
Temettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik kararTemettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Araç Orta Doğu fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.