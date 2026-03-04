Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyor

ABD-İran-İsrail savaşı sonrasında motorin ve benzin zammı gündem oldu. Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı geçen yılı 60,90 dolardan tamamlamıştı. 4 Mart 2026 işlemlerinde petrol fiyatı TSİ 08:30 itibarıyla 83,00 dolara yakın seyrediyor. Yıl başından itibaren bakıldığında Brent petrolün varil fiyatında %36 gibi yüksek oranda bir prim gerçekleşti.

AKARYAKIT ZAMLARI

Öte yandan iç piyasada akaryakıt fiyatlarında da kaçınılmaz olarak fiyat artışları tabelaya yansıdı. İstanbul Avrupa yakasında 1 Ocak’ta 53,05 TL olan benzinin litre fiyatı, 4 Mart’ta 58,42 TL’ye kadar yükseldi. Motorin ise aynı dönemde 54,38 TL’den 60,42 TL’ye çıktı. Gelişmeler üzerine piyasada daha önce de uygulanan “eşel mobil” (ÖTV’den feragat ederek pompaya gelen zamları yansıtmama ya da düşük yansıtma) beklentisi artmaya başladı. Bu arada bugün motorine gelmesi beklenen yüklü zam iptal edildi.

1 DEPODA FARK

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Gelen son zamların ardından yıl başında 2 bin 388 TL’ye dolan 45 litrelik standart bir depo benzinin fiyatı, bugün 2 bin 629 TL’ye yükseldi. Rakamlar, 1 depo benzin maliyetinin 2 ay gibi kısa bir sürede yüzde 10 arttığına da işaret etti.

"TASARRUF" ARAYIŞI

Sektör temsilcileri, benzin fiyatlarındaki son gelişmelerin ardından tüketicilerin de daha tasarruflu araç arayışlarına yöneldiğini, bu eğilimin ise özelikle “hibrit” araç tercihlerinde kendini daha çok gösterdiği ifade ediyor. Son olarak açıklanan verilere göre bu yılın ilk 2 aylık döneminde hibrit otomobil satışları 42 bin 439 adede ulaştı ve toplam içinde yüzde 32,4 pay aldı.

YARI YARIYA DÜŞÜK TÜKETİM

Düşük hızda ve trafikte elektrik motorunu daha aktif kullanan hibrit araçlar, bu özelliği ile yakıt tüketimini neredeyse yarı yarıya karar düşürüyor. Aracın fren yapması ya da ayakların gazdan çekilmesi halinde de ortaya çıkan enerji ile bataryasını kendi kendine dolduruyor. Yapılan hesaplamalara göre 1.0-1.6 arası benzinli araçlar şehir içinde 100 km mesafede 8 litre civarında yakıt tüketiyor. Tam hibrit araçlarda ise aynı şartlarda tüketim 4 litreye kadar düşüyor.

SATIŞTAKİ HİBRİT ARAÇLAR

Türkiye pazarında satışta olan hibrit araçlar ve Mart 2026 itibarıyla sıfır km fiyatları ise şöyle:



-Fiat Panda 1.2 110HP: 1.569.900 TL



-Toyota Yaris 1.5 Hybrid: 1.990.000 TL



-Toyota C-HR 1.8 Hybrid: 1.999.000 TL



-Suzuki Swift Hybrid 1.2: 2.079.000 TL

-Renault Captur Hybrid 1.3: 2.160.000 TL



-Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream: 2.476.000 TL



-Renault Duster E-Tech 1.6 Full Hybrid: 2.495.000 TL