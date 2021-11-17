Yeni araç alacak olanlar dikkat! İşte otomobil kredisi faiz oranlarındaki son durum

Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü, artan döviz kuru ve çip krizi nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Araç almak isteyenler bankaların yolunu tutarken, en uygun fiyatlı faiz oranı ile kredi için vatandaş araştırma yapıyor. Sizler için banka banka araç kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını bir araya getirdik. İşte o liste…

ARAÇ KREDİ FAİZLERİNDEKİ SON DURUM

2020 yılının mart ayından beri mücadele verdiğimiz pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü, bunun üzerine bir de artan döviz kurundan etkilendi. Sıfır araç almak epey güçleşirken, hayal ettiği otomobile kavuşmak isteyenler bankaların yolunu tutuyor. Sizler için hem kamu hem de özel bankaların kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. 50 bin TL’lik bir araç kredisi çekmek istediğinizde ödeyeceğiniz miktarla şöyle…

50 bin TL’lik araç kredisi çekenler için 24 aylık ödeme planı

Banka Faiz Tahsis Ücreti Aylık Taksit Toplam Ödeme

Anadolubank %1,59 250,00 TL 2.616,08 TL 63.035,92 TL

ING %1,59 250,00 TL 2.616,08 TL 63.035,92 TL

Alternatif Bank %1,65 250,00 TL 2.637,57 TL 63.551,68 TL

QNB Finansbank %1,85 250,00 TL 2.709,89 TL 65.287,36 TL

Odeabank %1,98 250,00 TL 2.757,49 TL 66.429,76 TL

DenizBank %1,99 250,00 TL 2.761,17 TL 66.518,08 TL

ICBC Bank %1,99 250,00 TL 2.761,17 TL 66.518,08 TL

HSBC %1,99 250,00 TL 2.761,17 TL 66.518,08 TL

Şekerbank %2,09 250,00 TL 2.798,11 TL 67.404,64 TL

VakıfBank %1,50 250,00 TL 2.584,04 TL 62.266,96 TL

TEB %1,53 250,00 TL 2.594,70 TL 62.522,80 TL

Yapı Kredi %1,54 250,00 TL 2.598,26 TL 62.608,24 TL

Fibabanka %1,58 250,00 TL 2.612,51 TL 62.950,24 TL

Halkbank %1,58 250,00 TL 2.612,51 TL 62.950,24 TL

Ziraat Bankası %1,59 250,00 TL 2.616,08 TL 63.035,92 TL



