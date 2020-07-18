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Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 18.00’da yapılacak. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tören sınırlı sayıda konukla yapılacak.

Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa'da kurulacağı açıklamasının ardından, Gemlik ilçesi TSK'ya ait arazi tahsis edildi. Fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan ÇED raporunun olumlu bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar TL olacağı öğrenildi.

2 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Bölgenin limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, TOGG’a ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi'ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak.

TOGG, yaptığı açıklamada, "TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED raporunu olumlu olarak aldı. Yıllık 175 bin üretim kapasitesi, tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model, 4 bin kişiye istihdam. Türkiye'mize hayırlı olsun" ifadelerini paylaştı.

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Havadan da görüntülenen bölge Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol, ıslah ve altyapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan elektrikli araç tesisi olacak.

İLK ARAÇ 2020'DE

Doğuştan yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri yapılacak. İlk aracın 2022'de çıkması planlanıyor.

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(İHA)

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