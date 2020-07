Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

İLK ARAÇ 2020'DE

Doğuştan yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri yapılacak. İlk aracın 2022'de çıkması planlanıyor.

(İHA)