FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Yerli otomobilde yeni gelişme! Yüzde 95'i tamamlandı

Yerli otomobilde yeni gelişme! Yüzde 95'i tamamlandı

18.05.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG'un trafiğe çıkış tarihinin açıklanmasının ardından bir haber de Gemlik'teki tesisten geldi. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 208 robot ile parçalı denemelere başlanan tesisin tamamlanma oranı yüzde 95'lere ulaştı.

Yerli otomobilde yeni gelişme! Yüzde 95'i tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun TOGG'un yollara çıkış tarihini, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" diyerek açıklamasının ardından bir sevindirici haber de Gemlik tesisinden geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Gemlik Tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 99’unun, gövde tesisinin yüzde 97’sinin, montaj tesisinin ise yüzde 95’inin tamamlandığı belirtildi. Ayrıca sosyal medyadan paylaşılan videoda tesislerin son durumuna ilişkin bilgiler verildi.

AW622138_01

Yapılan paylaşımda, "208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; Boya tesisinin yüzde 99’u tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 97’si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 95’i tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldiTOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

TESİS HAZİRAN AYININ SONUNDA TAMAMLANACAK

Gemlik tesisinde Mayıs itibarıyla gövde binasındaki gelişmelerin yanı sıra, 83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı. Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi. Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen TOGG Gemlik Tesisi inşası haziran ayının sonunda tamamlanacak.

AW622138_02

TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilde dikkat çeken rakamlar! Otomobilde dikkat çeken rakamlar!
Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacakMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Yazlık evlerin kira ve satış fiyatlarında büyük artış!

Yazlık evlerin kira ve satış fiyatlarında büyük artış!

İçki ve sigaraya ÜFE zammı gelecek mi?

İçki ve sigaraya ÜFE zammı gelecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.