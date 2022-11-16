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Satın alma gücü paritesi nedir? Satın alma gücü paritesi hesaplama nasıl yapılır?

13.11.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan ifadelerden biri de satın alma gücü paritesidir. Bu ifade farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşit hale getiren bir tür değişim oranı anlamında kullanılır. Aynı hizmetlerin ve malların farklı ülkelerde satın alınabilmesi adına gerekli olan ülke para birimlerinin birbirlerine olan oranlarını gösterir.

Satın alma gücü paritesi nedir? Satın alma gücü paritesi hesaplama nasıl yapılır?

Satın alma gücü paritesi SAGP olarak kısaltılır. Farklı ülkelere ait para birimlerinin birbirlerine oranlarını ifade etmek için kullanılır. Bu sayede ülkelerin arasındaki fiyat oranı farklılıkları ortadan kalkar. Başka ülkelerin kendilerine ait para birimlerinin satın alma güçleri eşitlenmiş olur.

Satın alma gücü paritesi nedir?

Satın alma gücü paritesi yaklaşımı için amaç farklı ülkelerin para birimlerinin birbirleri arasındaki fiyat farklarını ortadan kaldırmaktır. Mevcut toplu para, parite oranına göre farklı bir para birimine dönüştürüldüğü zaman bütün ülkelerdeki aynı mallar ve hizmetler satın alınabilir hâle gelir.

Satın alma gücü paritesi formülü nedir?

Satın alma gücü paritesi hesaplama işlemi için kullanılan bir formül vardır. Bu formüle göre para birimleri oranlanacak ülkelerin sepet maliyetleri birbirlerine bölünür. Formül şu şekildedir:

Satın alma gücü paritesi = Birinci ülkede olan sepet maliyeti / İkinci ülkede olan sepet maliyeti

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