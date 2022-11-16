Satın alma gücü paritesi nedir? Satın alma gücü paritesi hesaplama nasıl yapılır?

Satın alma gücü paritesi SAGP olarak kısaltılır. Farklı ülkelere ait para birimlerinin birbirlerine oranlarını ifade etmek için kullanılır. Bu sayede ülkelerin arasındaki fiyat oranı farklılıkları ortadan kalkar. Başka ülkelerin kendilerine ait para birimlerinin satın alma güçleri eşitlenmiş olur.

Satın alma gücü paritesi nedir?

Satın alma gücü paritesi yaklaşımı için amaç farklı ülkelerin para birimlerinin birbirleri arasındaki fiyat farklarını ortadan kaldırmaktır. Mevcut toplu para, parite oranına göre farklı bir para birimine dönüştürüldüğü zaman bütün ülkelerdeki aynı mallar ve hizmetler satın alınabilir hâle gelir.

Satın alma gücü paritesi formülü nedir?

Satın alma gücü paritesi hesaplama işlemi için kullanılan bir formül vardır. Bu formüle göre para birimleri oranlanacak ülkelerin sepet maliyetleri birbirlerine bölünür. Formül şu şekildedir:

Satın alma gücü paritesi = Birinci ülkede olan sepet maliyeti / İkinci ülkede olan sepet maliyeti



