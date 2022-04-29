Swap faizi nedir? Swap faizinin artması ne anlama gelir?

Swap faizi, swap anlaşmalarında söz konusu olan faizdir. Swap anlaşmalarında önceden belirlenen ve sözleşmeyle korunan bu faizler vade süresince işler ve anlaşma süresi bittiğinde ana paraya eklenerek geri ödenir.

Swap faizi, döviz alım satım işlemlerini etkileyen, piyasada durgunluk veya hareketlilik yaratan unsurlardır. TL swap faizinin artması veya azalması da bu nedenle gündem olmaktadır. Taraflarca vadeli bir değiş tokuş anlaşmasının maliyeti ve getirisi olan swap faizinin artması ne demek?

Swap Faizi Nedir?

Swap, kelime anlamı olarak değiş tokuş etmek demektir. Finans piyasalarında kullanılan anlamı ise belirli bir varlığı veya faizli borcu değiş tokuş etmek şeklindedir. Piyasalarda farklı swap türleri kullanılmaktadır.

Tarafların sözleşme ile kararlaştırdığı swap işlemlerine swap anlaşmaları denmektedir. Swap anlaşmaları ülkeler arasında nakit akışı sağlar. Swap yapan taraflar aynı zamanda değişken kurlardan ve faizlerden de korunmuş olur.

Gecelik Swap Faizi Nedir?

Gecelik swap faizi, kısa vadeli swap anlaşmalarında bir gecede uygulanan swap faizidir. Bu faizler swap anlaşmalarına göre ana paraya eklenir ve vade sonunda hesaplanarak ana para + faiz tutarı şeklinde geri ödenir.

Swap Faizinin Artması Ne Demek?

Swap faizi, belirli bir miktardaki maliyeti göstermektedir. Swap faizinin artması maliyeti de artıracağı için swap talebini düşürmektedir. Örneğin dolar TL karşısında değer kazandığında, doların değerlenme beklentileri artar. Doların değer kazanacağını düşünen yatırımcılar ellerindeki TL’yi satarak dolar almak isterler. Ancak swap işlemlerinde belirli faiz oranları vardır. Bu oranlar tarafların swap anlaşmasını yaparken kabul ettikleri oranlardır. TL swap faizi oranlarının artması, yatırımcıların TL satıp dolar aldığı swap anlaşmalarının önüne geçer.

Örneğin A kişisi elindeki 100.000 TL’yi satıp B kişisinden 10.000 dolar alıyor. Taraflar 1 gün sonra geri ödemeler için anlaşıyorlar. Gecelik swap faizinin TL için %7, dolar için %1 olduğunu düşünürsek 1 gün sonra A kişisi B kişisine 10.100 dolar öderken B kişisi A kişisine 107.000 TL ödüyor. Dolar kuru swap anlaşmasının başında 10’ken swap anlaşmasının sonunda 10,7 olsun. Swap anlaşması sonunda A kişisinin B kişisine ödediği 10.700 dolar 108.070 TL ederken A kişisi B kişisinden 107.000 dolar almıştır. Yani bu swap anlaşmasında kur 0,7 artmasına rağmen swap faizi maliyeti artırarak zarar ettirmiş oldu. TL swap faizi ne kadar artarsa, TL ile yapılan swap anlaşmalarına olan talep de o kadar azalır.

Swap faizinin artırılması swap işlemlerini engellediği için piyasada TL bulunmasını zorlaştırır. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini kısa vadede engeller. Ancak swap anlaşmaları kısa vadede dursa da uzun vadede döviz sıkışıklığı nedeniyle tekrar gündeme gelir. Bu sefer yüksek faizlerle swap yapılan piyasada çok yüksek oranda borçlanma yaşanır ve likidite sorunu ortaya çıkar.

Swap Faizi Nasıl Hesaplanır?

Swap faizi, uluslarası piyasada swap point cinsiyle ifade edilir. Swap faizinin hesaplanmasında değiş tokuş edilen varlıklara uygulanan faizler kullanılır.

Swap anlaşmalarında eğer kur değişmiyorsa vade sonunda en çok faiz getirisi olan taraf kazanç sağlar. Ancak bazı durumlarda yüksek faiz oranıyla swap yapmasına karşın kur değişimi sayesinde zarar etmeyen, hatta kar elde eden taraflar bulunmaktadır.

Swap anlaşmalarının yapılma nedenlerinden biri de döviz cinsi borçların kapatılmasında kur değişiminden yararlanmaktır.



