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Döviz kuru nasıl hesaplanır? TL'yi dolara ve euroya çevirme formülü nedir?

18.04.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kuru hesaplamaları çok basit gibi görünen formüllerden oluşsa da aslında meşakkatlidir. Döviz kurları genellikle virgüllüdür ve döviz alınan para miktarı çok fazla olur. Özellikle şirketlerin finansal tabloları incelenirken hesaplamalara dikkat edilmelidir. Hem kurumların hem de bireyler için cevabı önemli olan soru; "Döviz kuru nasıl hesaplanır?"

Döviz kuru nasıl hesaplanır? TL'yi dolara ve euroya çevirme formülü nedir?

İçindekiler

  • Döviz Kuru Nasıl Hesaplanır?
  • TL'yi Dolara ve Euroya Çevirme Formülü Nedir?
  • Döviz Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Döviz kurları sürekli değişir ve alım satım konusunda kafa karışıklığı yaşatırlar. Hatta kurların çok hızlı değiştiği zamanlarda döviz ile çalışan kişilerin işleri durma noktasına gelir. Çünkü döviz ile çalışmak ince hesaplar gerektirir ve bazen virgüllerin çok önemi olur. Döviz kuru hesaplama nasıl olur? Zarar etmemek için yapılan döviz ortalaması nasıl hesaplanır?

Döviz Kuru Nasıl Hesaplanır?

Kişisel amaçlarla döviz kullanan kimseler döviz kuru hesaplama ile çok fazla uğraşmayabilir. Kişisel alım satımlar ve seyahatlerde genellikle döviz kuru hesaplama formülleri tercih edilmez. Ancak büyük şirketlerin finansal tabloları incelenirken ve yüklü miktarda döviz endeksli alım satım yapılırken döviz hesaplamaları ön plana çıkar.

Döviz hesaplamalarına başlamadan önce döviz endeksleri doğru okunmalıdır. Örneğin Dolar/TL kuru 14,65 ise bu durum 1 doların 14,65 TL ettiğini gösterir. Dolara endeksli alım satımlarda eğer çevirilecek para TL ise bu endeks baz alınır ve sahip olunan para 14,65’e bölünür. Döviz hesaplama, bu anlamda çok basit bir formül içerir. Ancak yüksek meblağlar ile yapılan çeviriler, virgüllü kurlar nedeniyle zor olabilir. Bu nedenle hata yapmamak çok önemlidir.

TL'yi Dolara ve Euroya Çevirme Formülü Nedir?

Ülkemize turizm ve ticaret gibi sebeplerle döviz giriş çıkışı olmaktadır. Bu dövizlerden euro ile dolar cinsi paralar ön plana çıkmaktadır. Özellikle dolar, rezerv para birimi olduğu için itibarlıdır ve ticarette kullanılır. Ülkemizde kullanılan para birimi TL’yi, euro ve dolara çevirme formüllerine de bu nedenle sık sık başvurulur.

TL’yi dolara çevirme formülü için dolar/TL kuruna bakılır. Örneğin çevrilecek 10.000 TL var ise ve dolar kuru 10 ise, 10.000 TL/10 formülü uygulanır. Yani eldeki para /dolar kuru sonucu verir.

TL’yi euroya çevirme formülü için de aynı işlemler uygulanır. Euro/TL kuru 12 ise eldeki para 12’ye bölünür. Ancak bu hesaplamalar yalnızca TL’den yapılan çevirmeler içindir.

Euro TL hesaplamaları için ise tam tersi işlem yapılır. Euro/TL kuru 12 ise eldeki 100 Euro 12 ile çarpılır. Sonucunda bu paranın kaç TL değerinde olduğu bulunur.

Dolar TL hesaplamalarında dolar kuru eldeki dolar miktarı ile çarpılır. Bir dolar 10 TL ise eldeki dolar miktarı 10 ile çarpılır.

Bu örneklerde döviz kurları tam sayı olarak belirtilse de aslında döviz kurları virgüllü sayılardır. Büyük miktarların hesaplamasında virgüllere dikkat edilmezse aynı oranda büyük hatalar ortaya çıkar.

Döviz Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Dövizle ilgili hesaplamalar yalnızca para birimlerini dönüştürmekten ibaret değildir. Değişen kurlarda alım satım yapan şirketler ve kişiler döviz ortalaması hesaplarlar. Bu hesaplama, ortalama maliyetin ortaya çıkmasını sağlar. Bu işlem sonucunda maliyet ve satış değeri incelenir ve kar-zarar belirlenir.

Ortalama maliyet, bir malın veya hizmetin üretilmesi için harcanan miktarın üretilen mal veya hizmete bölünmesidir.

Döviz ortalaması da buna benzer şekilde hesaplanmaktadır. Bu formülü uygularken, döviz almak için harcanan toplam TL miktarı, elde olan toplam dövize bölünür.

Bir kimse bir dolar 5 TL iken 500 TL verip 100 dolar alıyor. Daha sonra dolar kuru 3’e düştüğünde 1.200 TL verip 400 dolar alıyor. Ancak bir sonraki alışında dolar 8’e yükseliyor ve 1600 TL vererek 200 dolar alıyor. Bu kişi dolar almak için toplamda 3.300 TL ödemiştir. Elde ettiği döviz de 700 dolardır. Dolar almak için ödediği miktar maliyeti ve eline geçen dolar da ürünüdür.

Maliyet/ ürün formülünden döviz ortalaması kabaca 4,714 kuruna tekabül eder. Bu kişi eğer dolarlarını 4,714’ten aşağı satarsa zarar edecektir.

Şirketler, döviz ortalaması alarak aslında ortalama maliyeti hesaplamaktadırlar. Sürekli değişen kurlar ile iş yapan şirketler eğer ortalama hesaplamazlarsa zarar ettiklerinin farkında olmayabilirler.

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