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229 euro yani 8,623 TL! Türklerin ödediği rakam 10 ülkeyi solladı: Pasaport harçları ikiye katlandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.09.2024 09:09
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Yaklaşık 229 euro olan 3 yıl ve üzeri Türk pasaportu, Avrupa ve gelişmiş ülkelerin pasaportlarından iki kat daha pahalı durumda. Türkiye’den daha pahalı pasaport veren ülkeler listesinde ise Suriye ve Lübnan yer alıyor. İşte ülke ülke pasaport ücretleri...

229 euro yani 8,623 TL! Türklerin ödediği rakam 10 ülkeyi solladı: Pasaport harçları ikiye katlandı

2024 pasaport harç tutarı defter parası ile birlikte 3 yıl ve daha üzeri pasaportlar için 8 bin 623 TL (yaklaşık 229 euro) olarak uygulanıyor. Ancak aynı pasaport, yurt dışında yaşayan bir Türk için ise tüm masraflarla birlikte (pasaport harcı, defter parası ve posta) 105 euro. Yani Türkiye’de yaşayan bir Türk, yurt dışında yaşayan ve pasaportunu Türk konsolosluklarından alan Türk’ten iki kattan da fazla pasaport harcı ödüyor.

AVRUPALININ İKİ KATI PASAPORT ÜCRETİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Türk pasaportu, dünyanın en pahalı pasaportlarından biri olma unvanını da elinde bulunduruyor. Bunun yanında dünyada 54. sıraya gerileyen pasaport ile 199 ülkeden 52’sine vizesiz girilemiyor.

Dünyanın en geçerli pasaportları olan ve 194 ülkeye vizesiz girilen Almanya, Fransa ve Japonya pasaportları, Türk pasaportundan iki kata daha ucuz.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE PASAPORT HARÇLARI

  • 10 yıl süreli Alman pasaportunun bedeli 101 euro
  • Hollanda’da 10 yıllık pasaport 158 euro
  • İsviçre’de 140 euro
  • Avusturya’da 76 euro
  • Fransa’da 96 euro
  • ABD’de 130 dolar
  • İngiltere 124 sterlin
  • Japonya’da 117 euro
  • Meksika’da 164 euro
  • Avustralya’da 221 euro

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TÜRKİYE'DEN DAHA PAHALI PASAPORT VEREN ÜLKELER

Türkiye’den daha pahalı pasaport veren ülkeler ise Suriye ve Lübnan olarak sıralanıyor. Suriye’de 6 yıllık pasaport 285 euro, 10 yıllığı ise 600 euroyu buluyor. Lübnan’da 10 yıllık pasaport yaklaşık 760 euro, yurt dışından başvuru yapan Lübnanlılar ise yurt dışındaki Türkler gibi daha az ödüyor ama yurt dışından alanların pasaport ücreti 600 euroyu buluyor.

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pasaport
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