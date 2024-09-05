229 euro yani 8,623 TL! Türklerin ödediği rakam 10 ülkeyi solladı: Pasaport harçları ikiye katlandı

2024 pasaport harç tutarı defter parası ile birlikte 3 yıl ve daha üzeri pasaportlar için 8 bin 623 TL (yaklaşık 229 euro) olarak uygulanıyor. Ancak aynı pasaport, yurt dışında yaşayan bir Türk için ise tüm masraflarla birlikte (pasaport harcı, defter parası ve posta) 105 euro. Yani Türkiye’de yaşayan bir Türk, yurt dışında yaşayan ve pasaportunu Türk konsolosluklarından alan Türk’ten iki kattan da fazla pasaport harcı ödüyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Türk pasaportu, dünyanın en pahalı pasaportlarından biri olma unvanını da elinde bulunduruyor. Bunun yanında dünyada 54. sıraya gerileyen pasaport ile 199 ülkeden 52’sine vizesiz girilemiyor.
Dünyanın en geçerli pasaportları olan ve 194 ülkeye vizesiz girilen Almanya, Fransa ve Japonya pasaportları, Türk pasaportundan iki kata daha ucuz.
Türkiye’den daha pahalı pasaport veren ülkeler ise Suriye ve Lübnan olarak sıralanıyor. Suriye’de 6 yıllık pasaport 285 euro, 10 yıllığı ise 600 euroyu buluyor. Lübnan’da 10 yıllık pasaport yaklaşık 760 euro, yurt dışından başvuru yapan Lübnanlılar ise yurt dışındaki Türkler gibi daha az ödüyor ama yurt dışından alanların pasaport ücreti 600 euroyu buluyor.