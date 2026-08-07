Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı: En yoğun gün

Özellikle akşam saatlerine doğru renkli görüntülere sahne olan pazar yerinde adeta adım atacak yer kalmadı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçiler ile Didim halkının yoğun ilgi gösterdiği pazarda, insan seli oluştu.

Tezgahlar arasında yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, yaz akşamlarının keyfini alışveriş yaparak çıkardı. Eşsiz gün batımı manzarasıyla da meşhur olan Mavişehir'de kurulan pazarda, hediyelik eşyalardan giyime, el emeği ürünlerden yöresel lezzetlere kadar geniş bir yelpazede ürünler alıcı buluyor.

ESNAF SATIŞLARDAN MEMNUN

Sezon yoğunluğunun zirveye ulaştığı bu günlerde, pazar esnafı yaşanan ilgiden ve satışlardan son derece memnun olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır