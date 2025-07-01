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Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok' Ne kadar yakınsa o kadar pahalı 'Büyük oranda boş'

Yaz sezonunun başlaması ile tatilciler de yollara döküldü. Ancak hayat pahalılığının artması nedeniyle bazı tatilciler de bu sene evlerinde kaldı. Birkaç ailenin bir araya gelerek kiraladığı yazlık evler bu sene boş kaldı. Ailelerin bir araya gelerek tatili ucuza çıkarma planı bu sene suya düşerken fiyatlar ise dudak uçuklattı. İşte Bodrum'da yazlık evlerin fiyatları...

Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok' Ne kadar yakınsa o kadar pahalı 'Büyük oranda boş'
Ezgi Sivritepe

Okulların tatil olması, çalışanların izinlerini kullanmaya başlaması ile yazlık beldelerde de hareketlilik bekleniyor. Özellik Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunluk görünürken son dönemde revaçta olan yazlık ev kiralamada doluluk oranları azaldı. Ailelerin bir araya gelerek tatili ucuza getirdiği bu tatil yöntemine olan talebin artması ile beraber fiyatlar da yükselmişti. Böyle olunca aileler de yazlık ev kiralamayı durdurdu.

Alt limit 60 bin TL Üst limit yok Ne kadar yakınsa o kadar pahalı Büyük oranda boş 1

50 MİLYON LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Tatil merkezi Bodrum'da havuzlu bir sitede 2+1 dairelerin kiraları 60 bin liradan başlıyor. Ultra lüks sitelerdeki kiralar ise 50 milyon liraya kadar yükseliyor. Now Haber'e konuşan Gayrimenkul Danışmanı Yerten Kalfa, "Alt limitlerimiz 60 bin liradan başlıyor, üst limitlerimizde sınır yok. Aylık olarak 5 milyon liradan da var 50 milyon liradan da var" dedi.

Alt limit 60 bin TL Üst limit yok Ne kadar yakınsa o kadar pahalı Büyük oranda boş 2

DENİZE NE KADAR YAKIN O KADAR PAHALI

Bodrum Gümüşlük'te ise 100 yıllık bir taş evin aylık kirası ise 160 bin lira oldu. Denize yakın evler 250 bin lira ile 300 bin lira arasında değişirken denizden uzak kiralık daireler 100 bin lira ile 160 bin lira arasında değişiyor.

Alt limit 60 bin TL Üst limit yok Ne kadar yakınsa o kadar pahalı Büyük oranda boş 3

Çoğu otele göre ekonomik olması, aylık veya sezonluk kiralanması gibi nedenlerden dolayı kalabalık ailelerin tercihi yazlık kiralamak oluyordu. Ancak geçen yıla göre doluluk oranları kıyaslandığında ailelerin tercihi bu sene yazlık kiralamaktan yana olmadı. Kalfa, "Geçen yıla göre Bodrum büyük oranda boş. Yönetmeliğe göre, hiç kimse evini 101 günün altında kiralayamıyor. Eğer kiralamak isterse Bakanlık'tan izin alması gerekiyor. Geçen senelere göre binlerce kiralık daire şu anda kullanılamaz durumda" sözlerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum tatil kiralık daire yaz ayları
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