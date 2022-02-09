FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Bir zam haberi daha geldi! Yerli turiste yüzde 100 zam

Bir zam haberi daha geldi! Yerli turiste yüzde 100 zam

09.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, enerji başta olmak üzere yapılan zamların otellerin alım gücünü düşürdüğünü, bu yüzden fiyat artışlarının çok daha yüksek olacağını belirterek, bu yaz yerli turiste yansıyacak fiyat artışlarının yüzde 100'ü bulacağını söyledi.

Bir zam haberi daha geldi! Yerli turiste yüzde 100 zam

Jolly CEO’su Mert Vardar, iç turizmde bu yıl ortalamada yüzde 40-50 fiyat artışı yaşanacağını; erken rezervasyondan ana sezona geçişte ise bu artışın yüzde 100’e varabileceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cezasız bilet değişikliği açıklaması!Cezasız bilet değişikliği açıklaması!
Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyorSanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor
Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...

Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.