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Bodrum'a iki kruvaziyerle 1987 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" ve ilk kez kenti ziyaret eden "Le Boreal" adlı kruvaziyerler toplam 1987 yolcu getirdi.

Bodrum'a iki kruvaziyerle 1987 turist geldi

Thira Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery", Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide ağırlıklı olarak İngiliz uyruklu 1763 yolcu ve 745 personel bulunduğu öğrenildi. Geminin akşam saat 18.00'de Heraklion Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

İlçeyi bu sezon ilk kez ziyaret eden Fransa bayraklı 142 metre uzunluğundaki "Le Boreal" de sabah saatlerinde limana demirledi.

Patmos Limanı'ndan gelen ve çoğunluğu Fransız olan 224 yolcu ile 151 personelin bulunduğu lüks kruvaziyer, akşam 17.00'de Kos Limanı'na doğru yola çıkacak.

Pasaport işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıda alışveriş yaparak tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Kruvaziyer
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