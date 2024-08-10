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Bu plajlarda denize girmek yasaklandı... İstanbul'a birkaç saat mesafede yer alıyordu: Tatile gidecekler dikkat!

10.08.2024 13:17
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Bu plajlarda denize girmek yasaklandı... İstanbul'a birkaç saat mesafede yer alıyordu: Tatile gidecekler dikkat!

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı dün bir gün süreli denize girmeyi yasakladı.

Kaymakamlık olumsuz hava ve deniz şartlarının devam etmesi nedeniyle bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk Plajları’nı kapsayan yasak ile ilgili yapılan açıklamada, “Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
tatil
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