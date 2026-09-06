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CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsayan uluslararası konser programını ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, iki asırlık sanat yolculuğunu dünyanın seçkin sahnelerinde sürdürüyor" dedi.CSO, 200’üncü yıl sezonunda Türkiye’nin kültür ve sanat birikimini dünyanın seçkin sahneleriyle buluşturacak.

CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsayan uluslararası konser programını ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, iki asırlık sanat yolculuğunu dünyanın seçkin sahnelerinde sürdürüyor" dedi.

CSO, 200’üncü yıl sezonunda Türkiye’nin kültür ve sanat birikimini dünyanın seçkin sahneleriyle buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1826’dan bu yana ülkenin müzik hafızasına yön veren CSO’nun uluslararası konser programına ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, iki asırlık sanat yolculuğunu dünyanın seçkin sahnelerinde sürdürüyor"

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, iki asırlık sanat yolculuğunu dünyanın seçkin sahnelerinde sürdürüyor. 1826’dan bu yana ülkemizin müzik hafızasına yön veren CSO’muz; Bükreş, Prag, Viyana ve New York’ta vereceği konserlerle Türkiye’nin zengin sanat birikimini müziğin evrensel diliyle dünyaya anlatacak. Bu özel yolculuk, 21 Eylül 2027’de klasik müziğin simge mekânlarından New York Carnegie Hall’da taçlanacak. Köklerinden aldığı ilhamı çağdaş yorumlarla buluşturan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın 200’üncü yılını kutluyor; değerli şefimiz Cemi’i Can Deliorman’a ve bütün sanatçılarımıza dünya sahnelerindeki konserlerinde başarılar diliyorum."

Uluslararası yolculuk Bükreş’te başlayacak
CSO’nun 200’üncü yıl sezonundaki uluslararası konser programı Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsayacak. Orkestra, uluslararası takvimin ilk konserini 3 Kasım 2026’da Bükreş Ulusal Opera Binası’nda verecek. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenecek konseri şef Bujor Hoinic yönetecek.

Konser programında Ferit Tüzün’ün ‘Türk Kapriçyosu’, Mozart’ın 20. Piyano Konçertosu ve Bujor Hoinic’in "Angora" adlı senfonik şiiri yer alacak.

CSO Avrupa turnesine çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Avrupa turnesi Mart 2027’de başlayacak. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, 29 Mart’ta Prag’ın simge sanat mekanlarından Rudolfinum’un Dvok Salonu’nda, 31 Mart’ta ise Viyana Konzerthaus’ta dinleyiciyle buluşacak.

Turnenin solisti, çağımızın önde gelen viyolonsel sanatçılarından Mischa Maisky olacak.

Avrupa turnesi programında Ferit Tüzün’ün "Nasreddin Hoca Süiti", Antonn Dvok’ın Viyolonsel Konçertosu ve Dmitri Şostakoviç’in 10. Senfonisi seslendirilecek. Prag konserinin Rudolfinum’un Dvok Salonu’nda gerçekleştirilecek olması, programda Dvok’ın eserine özel bir anlam kazandıracak.

CSO, Avrupa turnesinde seslendireceği programı 26 Mart’ta Ankara’da da sanatseverlerle buluşturacak.

200’üncü yılın zirve noktası Carnegie Hall
CSO’nun 200’üncü yıl sezonundaki uluslararası programı, 21 Eylül 2027’de New York Carnegie Hall’da verilecek konserle tamamlanacak.
Dünya klasik müzik sahnesinin en önemli salonlarından biri kabul edilen Carnegie Hall’daki konseri Cemi’i Can Deliorman yönetecek. Konser programına ilişkin ayrıntılar ise ilerleyen aylarda açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bükreş’ten Prag ve Viyana’ya, oradan New York’a uzanan programıyla 200 yıllık sanat birikimini uluslararası dinleyicilerle buluşturacak.
CSO sahnesinde dünya yıldızları buluşacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu sezon da dünyanın önde gelen şef ve solistlerini Ankara’da sanatseverlerle buluşturacak.
Klasik müziğin uluslararası yıldızlarının yer alacağı sezon programı, dünya kültür metropollerinin en seçkin konser salonlarında karşılaşılabilecek nitelikte bir repertuvar ve sanatçı kadrosunu Ankara’ya taşıyor.
Sanatseverler, dünyanın farklı merkezlerinde takip edilen usta şef ve solistleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşsiz sahnesinde dinleme ayrıcalığına sahip olacak.

CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak 1

CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak 2

CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak 3

CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak 4

CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Nuri Ersoy
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