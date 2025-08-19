Erken ödeyene daha düşük fiyat şoku! Aradaki fark için o yöntemi işaret ettiler

Bazı otellerde doluluk oranlarının istenilen seviyelere ulaşamamasıyla otel fiyatlarında ciddi indirimler yapıldığı görüldü. Oteller fiyatları aşağıya çekerken fiyatların neredeyse 2024 seviyelerine gerilediği öğrenildi. Özellikle bazı bölgelerde fiyatlarda 2025'in başına kıyasla yüzde 20-25 oranında düşüş olurken bazı otellerde fiyatların erken rezervasyon fiyatlarının dahi alına indiği kaydedildi. Turizmciler bunun sektöre zarar verdiğini düşünürken yüksek sezonda gerçekleşen indirimlerin erken rezervasyon fiyatlarının altına düşmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

ŞİKAYET SİTELERİNDE ÇOK SAYIDA YORUM VAR

Ekonomim'in haberine göre; erken rezervasyon döneminde "yüzde 40'a varan indirim" vaadiyle oda satan kimi otellerin sezonda yeni indirimlere gitmesi yeni tartışmaların da fitilini ateşledi. Özellikle bu durum tüketiciler açısından erken rezervasyonun güvenilirliği noktasında soru işaretleri yarattı. Bu sorunun tatil planlarını aylar öncesinden yapanlar bakımından ciddi hayal kırıklığına dönüştüğü belirtilirken şikayet sitelerindeki yorumlarda da erken rezervasyonla alınan odaların sonrasında daha düşük fiyatlara satıldığı görüldü.

"56 BİN TL ÖDEYİP ALDIĞIM ODA 41 BİN TL'YE DÜŞTÜ"

Bir tüketicinin, erken rezervasyonda 56 bin TL ödeyip satın aldığı otel odasının, sezon ortasında gerçekleşen indirimlerle 41 bin TL'ye düştüğünü söylediği belirtildi. Böyle bir durum yaşandığında ise bazı konukların otellerden o farkı geri almayı başardığı, bazısının ise bu şansı yakalayamadığı aktarıldı.

"EN KÖTÜ İHTİMALLE ERKEN REZERVASYONDA SUNULAN İNDİRİM UYGULANIR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başdanışmanı Hamit Kuk, otelin yaptığı indirimin, hiçbir şekilde erken rezervasyon fiyatlarının altına düşmemesi gerektiğini vurguladı. Fakat her sektörde olduğu gibi turizmde de kötü örnek olabildiğine dikkat çeken Kuk, "Normalde erken rezervasyon indirimleri yüzde 30-40 arasında değişir. Son dakika satışlarında işini doğru yapan oteller bu oranın altına inmez, en kötü ihtimalle erken rezervasyonda sunduğu indirimleri uygular. Çünkü müşteriyi erken rezervasyondan soğutmamak, sektöre güveni korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"ERKEN REZERVASYON DÖNEMİNDEKİ FİYATLARIN DA ALTINA DÜŞEN TESİSLER VAR"

Kuk, bu tür uygulamaların sektörde istisna olduğunu da vurgulayıp "Bazı işletmeler yanlış yöntemlere başvurduğunda, maalesef bu durum tüm turizm sektörüne olumsuz yansıyor. Önce fahiş fiyatlarla piyasaya çıkıp, işler kötü gidince erken rezervasyon dönemindeki fiyatların da altına düşen tesisler var. Oysa bu yapılmamalı. Çünkü turizmde asıl öncelik müşteri memnuniyeti" şeklinde konuştu.

"SON DAKİKA SATIŞLARINDA YÜZDE 20 - 25 ARASINDA DEĞİŞEN İNDİRİM KAMPANYALARI BAŞLATTILAR"

Sektördeki mevcut tabloya da dikkat çeken Kuk, şu ifadeleri kullandı:

"Tatil paketleri fiyat olarak ciddi şekilde yükseldi, öte yandan müşterilerin alım gücü de düştü. Şu anda konaklama sektöründe en yüksek fiyatların yaşandığı dönemdeyiz. Fakat talepler beklenilen seviyede değil. Otellerde doluluk oranları yüzde 60 - 80 arasında seyrediyor. Oysa normal şartlarda bu dönemde dolulukların yüzde 100’e ulaşması gerekirdi. Bu nedenle oteller, elde kalan boş odaları doldurabilmek için son dakika satışlarında yüzde 20 ile 25 arasında değişen indirim kampanyaları başlatmış durumda"

"BİR MAĞDURİYET OLURSA ARADAKİ FARK ÖDENİR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da "Oteller müşteri memnuniyetini göz ardı etmez. Bir mağduriyet olursa aradaki fark ödenir. Pandemi sonrasında erken rezervasyona talep yükseldi. En kritik konu, erken alan müşterinin en uygun fiyatı elde etmesidir. Bu kural bozulursa kimse oteli erkenden rezerve etmek istemez. Bazı otellerde düşük doluluk nedeniyle panik havası yaşandı ve fiyatlarda indirim yapıldı" dedi.

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURULABİLİR"

TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, erken rezervasyonda yüksek ücret ödeyenlerin farkı nasıl geri alabileceğine ilişkin de konuştu. Kuk "Tatilci, önce otele başvurup ödediği fazla ücretin iadesini talep edebilir. Eğer otel bu talebe olumlu dönüş yapmazsa müşteri tatilini yapar, ardından belgeleriyle birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurur. Heyet tüketiciyi haklı bulursa iade kararı çıkar. Otel isterse bu karara itiraz edebilir. Bu durumda dosya Tüketici Mahkemesi’ne taşınır ve ‘Haksız yere cezalandırıldım’ diyerek savunma yapar. Hem Hakem Heyeti’nde hem de Mahkeme’de genellikle turizm alanında uzman bilirkişilerin raporuna göre karar verilir" ifadelerini kullandı.