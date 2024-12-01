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Fiyatı 5 bin TL! Şimdiden aramaya başladılar 'İzole bir yer' Ekonomik seçenek olarak öne çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.12.2024 09:52
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Kış turizminin merkezlerinden Uludağ’da otellerde kalmak istemeyen vatandaşlar bungalov evlerini tercih ediyor. Şimdiden yüzde 30 doluluk oranına ulaşılan bungalov evlerin sezonun açılmasıyla ilginin artması bekleniyor. Otellere göre daha ekonomik tatil fırsatı sunan bungalov evlerde 5 bin liradan başlayan fiyatlarla 2, 4 ve 6 kişi konaklayabiliyor. Bölgeyi izole bir yer olarak nitelendiren işletme sahibi "Misafirlerimiz şimdiden aramaya başladı, herkes için güzel bir sezon diliyorum" dedi.

Fiyatı 5 bin TL! Şimdiden aramaya başladılar 'İzole bir yer' Ekonomik seçenek olarak öne çıktı

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uludağ’daki Sarıalan, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor. Teleferik istasyonunun da bulunduğu Sarıalan’da 47 bungalov ev özellikle kış aylarında misafirlerine eşsiz manzaralar sunuyor. Sezon öncesi yüzde 30 doluluk oranında seyreden bungalovlarda sezonun başlamasıyla birlikte ilginin artması bekleniyor. Otellere göre daha ekonomik tatil fırsatı sunan bungalov evlerde 5 bin liradan başlayan fiyatlarla 2, 4 ve 6 kişi konaklayabiliyor.

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“BURAYA GELENLER KENDİNİ EVİNDE GİBİ HİSSEDİYOR”

Doğayla iç içe olan bungalov evlerin misafirlerine huzurlu bir ortam sunması buraya olan ilgiyi arttırdığını söyleyen İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, “Burada biz 47 adet bungalov işletiyoruz 2, 4 ve 6 kişilik bungalovlarımız var. Dönemler arası tabi fiyatlar değişiklik gösteriyor biz aslında yılın 12 ayı hizmet veren bir işletmeyiz. Kış dönemi yaz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere her dönem açığız. Buranın tercih edilme sebebi izole bir yer olması insanların daha kafa dinleyeceği, sakin kalabalıktan uzak bir yer olması ve kendilerine ait alan olması insanların bizim buradaki işletmemizi tercih etme sebebi diyebilirim. Buraya gelenler kendini evinde gibi hissediyorlar, tabi bunun Uludağ’da olması bu kar kalınlığının böylede bir kış mevsiminin olması ve doğa alanın olması insanları mutlu hissettiriyor. Aileleri çocukları ile sıcak bir ortamda tatil yapmış oluyorlar. Evlerimiz kombi doğalgaz ile çalışıyor ve evlerimizdeki elektrikli şöminelerimiz ile ısınmalarını sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

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“KAR KALINLIĞININ ARTMASIYLA BİRLİKTE REZERVASYON ARTACAKTIR”

Uludağ’a ilk kar yağmasıyla birlikte rezervasyonların artış gösterdiğini belirten Özenoğlu, “Uludağ için en önemli şeylerden biri ise kayak turizmi, buradan teleferik imkanı ile kayak yapılan yerlere kolaylıkla gidebiliyorlar. Evlerimizi istasyona çok yakın, insanlar kayağını yapıp evlerinde istirahat edebiliyorlar. Ekstrem park var insanların eğlenebileceği bu tarz alanlar mevcut. Uludağ’da tabi 2 sezondur tam anlamı ile bir kış yaşayamıyoruz, bu sene karın erken yağması ile inşallah daha iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Misafirlerimiz şimdiden aramaya başladı umarım herkes için güzel bir sezon diliyorum. Şu anda yüzde 30 doluluk oranına ulaştık tabi daha da artacaktır karın yağmasının devam etmesi kar kalınlığının artması ile birlikte insanları heyecanlandıracak ve rezervasyonları çoğaltacaktır” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ otel bungalov
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