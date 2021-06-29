Güneydoğulu turizmcilerden ilk bölgesel turizm markası 'Mezopotamya'ya destek

Mezopotamya Turizm Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Batman ve Şırnak illerinden temsilciler, eski Turist Rehberler Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Üyesi İsa Akdağ liderliğinde bir araya geldi.

9 İLDEN OLUŞUYOR

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mezopotamya Turizm Platform Sözcüsü İsa Akdağ, Anadolu topraklarının sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bölge turizmcileri olarak Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya"ya destek vereceklerine dikkati çeken Akdağ, "9 ilden oluşan Mezopotamya, Türkiye ve dünyada mutlaka görülmesi gereken destinasyonlardan biri. Biz de bölge turizmcileri olarak bu markanın ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımı için çaba sarf edeceğiz. Bu markayı el birliğiyle büyüteceğiz. Böylece bölgenin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA



