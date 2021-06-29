FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Güneydoğulu turizmcilerden ilk bölgesel turizm markası 'Mezopotamya'ya destek

Güneydoğulu turizmcilerden ilk bölgesel turizm markası 'Mezopotamya'ya destek

29.06.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da yaklaşık bir ay önce kurulan GAP Turizm Platformu, Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya"ya destek vermek amacıyla ismini Mezopotamya Turizm Platformu olarak değiştirdi.

Güneydoğulu turizmcilerden ilk bölgesel turizm markası 'Mezopotamya'ya destek

Mezopotamya Turizm Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Batman ve Şırnak illerinden temsilciler, eski Turist Rehberler Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Üyesi İsa Akdağ liderliğinde bir araya geldi.

9 İLDEN OLUŞUYOR

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mezopotamya Turizm Platform Sözcüsü İsa Akdağ, Anadolu topraklarının sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kripto para piyasasında tarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçtiKripto para piyasasında tarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti

Bölge turizmcileri olarak Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya"ya destek vereceklerine dikkati çeken Akdağ, "9 ilden oluşan Mezopotamya, Türkiye ve dünyada mutlaka görülmesi gereken destinasyonlardan biri. Biz de bölge turizmcileri olarak bu markanın ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımı için çaba sarf edeceğiz. Bu markayı el birliğiyle büyüteceğiz. Böylece bölgenin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

80 kilo ağırlığındaki kar kütlelerini ücretsiz alıp satıyorlar80 kilo ağırlığındaki kar kütlelerini ücretsiz alıp satıyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 80 kilo ağırlığında! Ücretsiz alıp satıyorlarTam 80 kilo ağırlığında! Ücretsiz alıp satıyorlar
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklamasıRusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Kiralık daire talebinde patlama

Kiralık daire talebinde patlama

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.