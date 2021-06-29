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Kripto para piyasasında tarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti

29.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ethereum, yüzde 6 artarak 2 bin 107 dolar seviyesine yükseldi ve ilk kez adres etkinliği açısından BTC'yi geçti.

Kripto para piyasasında tarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti

Kripto para piyasalarında hafta başındaki olumlu hava devam ediyor.

Piyasalar son 24 saatte yüzde 3 artış göstererek 1.46 trilyon dolara yükseldi.

NTV'nin haberine göre, Bitcoin'in fiyatı ise değişiklik göstermedi. Saat 8.30 itibariyle BTC'nin 34 bin 707 olurken, piyasa hakimiyeti yüzde 44.78'e geriledi.

Ethereum cephesinde ise artış yaşanıyor. ETH'nin fiyatı yüzde 6 artarak 2 bin 107 dolar seviyesine yükseldi.

Dogecoin de tıpkı BTC gibi değişiklik yaşamadı. DOGE fiyatı 25 cent seviyelerinde.

Ripple ise yüzde 1 artış gösterdi. XRP'nin fiyatı 65 cente çıktı.

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ETH İLK KEZ BTC'Yİ GEÇTİ

Kripto para işlemlerini analiz eden Santiment'in verilerine göre ETH ilk kez adres etkinliği açısından BTC'yi geçti.

Yani ilk defa Bitcoin'le yapılan işlem sayısı Ethereum'un altında kaldı.

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Tarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçtiTarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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