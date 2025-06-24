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Günlük 8 bin lira, ailelerin yeni tercihi bu oldu! O hizmetleri ücretsiz veriyorlar

Havaların ısınmasıyla tatilcilerin hazırlıkları da başladı. Okulların kapanmasının ardından tatil planını hayata geçirmeye vatandaşlardan bazıları 5 yıldızlı otel tercih ederken bazıları ise villa kiralamayı tercih ediyor. 4 kişilik bir ailenin ortalama villa tatili ise hesaplandı. Peki 4 kişilik bir ailenin villa tatilinin ortalama fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Günlük 8 bin lira, ailelerin yeni tercihi bu oldu! O hizmetleri ücretsiz veriyorlar
Ezgi Sivritepe

Okulların kapanmasının ardından tatilcilerin de yaz sezonu planları başladı. Tatil beldelerinde yoğunluklar artmaya başlamışken bazı vatandaşlar apart, çadır veya otellerde konaklamayı tercih ediyor. Bütçesine uygun şekilde tatil yapanların bu seneki bir diğer tercihi ise villa kiralamak oldu.

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250 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

NTV'nin haberine göre, 4 kişilik bir ailenin villa tatili 250 bin lira civarından başlıyor. Villa tatili yapmak isteyenler aylık kiralama yaparak haftalık ya da 15'er günlük programlar dahilinde tatillerini gerçekleştiriyor. Her hafta ya da 15 günde bir tatile ortak olan diğer aile villaya yerleşiyor.

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Villayı kiraladıktan sonra bazı hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor. Buna göre, haftalık temiz havlu ve çarşaf, son temizlik ücreti, elektrik ve su parası fiyata dahil oluyor. Bunun dışında doğal gaz yoksa tüp giderlerini kiracı karşılıyor.

GÜNLÜK 8 BİN LİRA ÖDEMESİ VAR

4 kişilik bir ailenin 1 Temmuz - 31 Temmuz aralığında bir aylık villa kiralamasının ücreti ise ortalama olarak günlük ücret 8 bin 300 lira seviyelerinde gerçekleşti.

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Tatil için en çok tercih edilen bölgelerde ise villa tatilleri şu şekilde:

  • Alanya 400 bin TL
  • Altınoluk 445 bin TL
  • Kalkan 250 bin TL
  • Antalya 285 bin TL
  • Belek 350 bin TL
  • Bodrum 260 bin TL
  • Çanakkale Küçükkuyu 560 bin TL
  • Çeşme 426 bin TL
  • Dalaman 170 bin TL
  • Dalyan Muğla 350 bin TL
  • Datça 340 bin TL
  • Didim 290 bin TL
  • Fethiye 260 bin TL
  • Göcek 500 bin TL
  • Gökova Akyaka 170 bin TL
  • Kalkan 214 bin TL
  • Kemer 450 bin TL
  • Kaş 300 bin TL
  • Marmaris 350 bin TL
  • Kuşadası 520 bin TL

  • Köyceğiz 317 bin TL

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
tatil Yaz tatili aile villa
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