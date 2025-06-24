Günlük 8 bin lira, ailelerin yeni tercihi bu oldu! O hizmetleri ücretsiz veriyorlar

Okulların kapanmasının ardından tatilcilerin de yaz sezonu planları başladı. Tatil beldelerinde yoğunluklar artmaya başlamışken bazı vatandaşlar apart, çadır veya otellerde konaklamayı tercih ediyor. Bütçesine uygun şekilde tatil yapanların bu seneki bir diğer tercihi ise villa kiralamak oldu.

250 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

NTV'nin haberine göre, 4 kişilik bir ailenin villa tatili 250 bin lira civarından başlıyor. Villa tatili yapmak isteyenler aylık kiralama yaparak haftalık ya da 15'er günlük programlar dahilinde tatillerini gerçekleştiriyor. Her hafta ya da 15 günde bir tatile ortak olan diğer aile villaya yerleşiyor.

Villayı kiraladıktan sonra bazı hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor. Buna göre, haftalık temiz havlu ve çarşaf, son temizlik ücreti, elektrik ve su parası fiyata dahil oluyor. Bunun dışında doğal gaz yoksa tüp giderlerini kiracı karşılıyor.

GÜNLÜK 8 BİN LİRA ÖDEMESİ VAR

4 kişilik bir ailenin 1 Temmuz - 31 Temmuz aralığında bir aylık villa kiralamasının ücreti ise ortalama olarak günlük ücret 8 bin 300 lira seviyelerinde gerçekleşti.

Tatil için en çok tercih edilen bölgelerde ise villa tatilleri şu şekilde:

