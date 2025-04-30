İlk defa oldu! O ilde 'turist' sürprizi... Fransa ve İrlanda'yı geride bıraktı

Muğla’ya Mart ayında gelen yabancı turistlerden 18 bin 352’si Dalaman, 3 bin 197’si Milas-Bodrum olmak üzere 21 bin 549 yabancı turist havalimanlarından giriş yaptı. Geriye kalan 41 bin 4530 giriş ise deniz limanlarından giriş yaptı.

Deniz limanları içinde Marmaris limanından 8 bin 754, Bodrum Limanından 3 bin 705, Mantarburnu Limanından 458, Fethiye limanından 617, Göcek Limanından 2, Datça limanından 72, Turgutreis Limanı 168 ve Yalıkavak Limanından 17 giriş oldu.

MUĞLA’DA İRAN’LI TURİST SÜRPRİZİ

Muğla’ya Ocak-Şubat-Mart aylarında gelen yabancı turistler içinde ilk sırayı 22 bin 463 kişi ile İngiliz turistler aldı. İkinci sırayı 5 bin 487 kişi ile Almanya alırken, 2025 yılının ilk üç aylık döneminde ilk defa İran’lı turistler ilk üç sırada yer aldı ve İran’lı turist sayısı 2 bin 786 kişiye ulaştı.

Muğla’yı ziyaret eden yabancı turistler içinde dördüncü sırada 2 bin 595 kişi ile Fransa ve 2 bin 287 kişi ile İrlanda Cumhuriyeti vatandaşları izledi. Geriye kalan 27 bin 434 yabancı turist ise diğer ülkelere ait. (İHA)