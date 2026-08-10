FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Ne İzmir ne Antalya: Almanya'dan bile gelen var, nüfus 3'e katlanıyor

Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Sakarya'nın Karasu ilçesi, yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Yaz sezonunda ilçe nüfusunu yaklaşık üçe katlayan tatilcilerin sahili doldurduğu anlar havadan görüntülendi.

Ne İzmir ne Antalya: Almanya'dan bile gelen var, nüfus 3'e katlanıyor

Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Karasu sahilinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından gelen tatilciler, kilometrelerce uzanan kumsalda denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Ne İzmir ne Antalya: Almanya dan bile gelen var, nüfus 3 e katlanıyor 1

Yaklaşık 70 bin nüfusa sahip ilçede, yaz sezonunda tatilcilerin gelmesiyle nüfus 3 katına çıkarken sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Ne İzmir ne Antalya: Almanya dan bile gelen var, nüfus 3 e katlanıyor 2

"POLİS BİLE GEZMİYOR BURADA, GÜVENLİ"

İzmir'den gelerek 3 senedir tatil için Karasu'yu tercih ettiğini vurgulayan İbrahim Telsöz, "Ben 3 senedir Karasu'yu tercih ediyorum. İzmirliyim. İzmir'deki yoğunluk ve denizlerdeki davranışlar hoşuma gitmediği için burayı tercih ediyorum. Burada sahil güzel. İnsanlar huzurlu. Hiçbir ücret ödemeden tatillerini yapıyorlar. Ne şezlong kirası var ne şemsiye parası var. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes rahat bir şekilde gününü geçiriyor. Kavga eden hiç yok. Bu yüzden burayı tercih ediyorum. Güvenli. Polis bile gezmiyor burada. Var mı böyle bir yer" şeklinde konuştu.

Ne İzmir ne Antalya: Almanya dan bile gelen var, nüfus 3 e katlanıyor 3

"TATİLİMİZ OLDUKÇA GÜZEL GEÇİYOR"

Öte yandan Almanya'dan akraba ziyareti ve tatil için Karasu'ya geldiğini belirten Belinay Beyazhan, "Almanya'dan geldim. Akrabalarımız burada olduğu için burayı tercih ettik. Tatilimiz oldukça güzel geçiyor" dedi.

Ne İzmir ne Antalya: Almanya dan bile gelen var, nüfus 3 e katlanıyor 4

Her hafta sonu İstanbul'dan Karasu'ya geldiğini ifade eden Gönül Korkmaz ise, "İstanbul'dan geldim, Karasu son derece rahat ve güzel bir yer. Tatilim güzel geçiyor. Her hafta sonu buradayım. İyi olan ve sahilleri kirletmeyecek olan herkes buraya gelebilir" diye konuştu.

Ne İzmir ne Antalya: Almanya dan bile gelen var, nüfus 3 e katlanıyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A101'e benzinli motosiklet geliyor! 13 Ağustos 2026 A101 kataloğu A101'e benzinli motosiklet geliyor! 13 Ağustos 2026 A101 kataloğu
New York borsası yatay seyirle açıldı (10 Ağustos 2026)New York borsası yatay seyirle açıldı (10 Ağustos 2026)

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karasu tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.