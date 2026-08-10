Ne İzmir ne Antalya: Almanya'dan bile gelen var, nüfus 3'e katlanıyor

Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Karasu sahilinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından gelen tatilciler, kilometrelerce uzanan kumsalda denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Yaklaşık 70 bin nüfusa sahip ilçede, yaz sezonunda tatilcilerin gelmesiyle nüfus 3 katına çıkarken sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

"POLİS BİLE GEZMİYOR BURADA, GÜVENLİ"

İzmir'den gelerek 3 senedir tatil için Karasu'yu tercih ettiğini vurgulayan İbrahim Telsöz, "Ben 3 senedir Karasu'yu tercih ediyorum. İzmirliyim. İzmir'deki yoğunluk ve denizlerdeki davranışlar hoşuma gitmediği için burayı tercih ediyorum. Burada sahil güzel. İnsanlar huzurlu. Hiçbir ücret ödemeden tatillerini yapıyorlar. Ne şezlong kirası var ne şemsiye parası var. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes rahat bir şekilde gününü geçiriyor. Kavga eden hiç yok. Bu yüzden burayı tercih ediyorum. Güvenli. Polis bile gezmiyor burada. Var mı böyle bir yer" şeklinde konuştu.

"TATİLİMİZ OLDUKÇA GÜZEL GEÇİYOR"

Öte yandan Almanya'dan akraba ziyareti ve tatil için Karasu'ya geldiğini belirten Belinay Beyazhan, "Almanya'dan geldim. Akrabalarımız burada olduğu için burayı tercih ettik. Tatilimiz oldukça güzel geçiyor" dedi.

Her hafta sonu İstanbul'dan Karasu'ya geldiğini ifade eden Gönül Korkmaz ise, "İstanbul'dan geldim, Karasu son derece rahat ve güzel bir yer. Tatilim güzel geçiyor. Her hafta sonu buradayım. İyi olan ve sahilleri kirletmeyecek olan herkes buraya gelebilir" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır