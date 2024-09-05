Oteller yüzde 100 dolu...Gündüz alışveriş gece eğlence: Üç günlük festival düzenlendi... İranlı turistler esnafa "can suyu" oldu!

Yaz tatili döneminde Türkiye'yi tercih eden İranlılar bu sene de Van'a akın etti. Tatilin son günlerini değerlendirmek için Türkiye'ye gelen turistler, şehirdeki ekonomiye katkı sağlıyor. Van'da bulunan esnafın 2024 yaz dönemi durgun geçirmesi sonrasu bu hareketlilik onların yüzünü güldürdü.

İRANLI TURİSTLER İÇİN FESTİVAL DÜZENLENDİ

Okulların açılmasına sayılı günler kala İranlı turistler okul alışverişi yaparken aynı zamanda geceleri de eğlence sektörünü hareketlendiriyor. Van'da otel işleten Ebubekir Zirek, İranlı turistlerin güzel vakit geçirmesi için 3 günlük bir festival düzenlediklerini aktardı.

Zirek, okul öncesinde yoğun olduklarını ve tesislerinin yüzde 100 dolu olduğunu aktardı. Gelen turistler için eğlence programı oluşturduklarını söyleyen Zirek, "Boya festivali, su festivalinin yanında ikramlarımız oluyor. İranlılar özellikle Gevaş'ta açılan bu tesisten dolayı çok memnun olduklarını söylüyorlar. Burada doğa, su ve güzel bir tabiat ortamında eğleniyorlar. Bizde ilçemize daha fazla katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

ESNAFA 'CAN SUYU' OLDU

Turizimci Alim Akın ise 15 Eylül'e kadar doluluk tahmin ettiklerini söyledi. Akın, geçen sene yaşadıkları yoğunluğun bu sene çok nadir yaşandığını söyleyerek, "Orada okulların hem tatil olması hem de 12 günlük bir tatil nedeniyle bu yoğunluğu yaşıyoruz. Bu da esnafa can suyu oldu” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır