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Pegasus Genel Müdürü: Bilette tavan fiyat sürdürülemez

25.11.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane katıldığı canlı yayın programında bilet fiyatlarını değerlendirdi. Kur ve emtia artışından dolayı bilet fiyatlarının da artabileceği sinyalini veren Nane, eski fiyat politikasının sürdürülemez olduğunu söyledi.

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Nane kur ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen biletleri eski fiyatlara göre sattıklarını ve bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.

"BİLET FİYATLARI ARTABİLİR"

Bloomberg HT yayınında bilette tavan fiyat uygulamasının kur ve emtia artışından dolayı sürdürülemez olduğunu söyledi.

Nane açıklamasında, “Geçen sene Mayıs ayının sonunda yakıt fiyatları varil olarak 35,3 dolardı. Bugün bu sayı 80 dolarların biraz üstü, yüzde 131 oranında bir değişim var. Dolar 6,81 iken bugün 11,99’larda, buradaki değişimler de yüzde 70’lerin üzerinde. Toplam Dövize bağlı değerlerde hem döviz hem emtianın etkisi yüzde 300’leri buluyor. Fiyatlarımızı giderlerimizle karşılaştırdığımızda yüzde 300 oranında artması lazım. Artış var mı? Yok. Biz hala eski fiyattan maksimum tavan fiyatı olan 499’dan satıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Kur ve emtiada denge bulunur ve fiyatlarda yukarı yönlü düzeltme yapılırsa, önümüzdeki dönemlerde dengeyi sağlamış oluruz” dedi.

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