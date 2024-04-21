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  4. Rengi pembeye döndü, turistler Tuz Gölü'ne akın etti

Rengi pembeye döndü, turistler Tuz Gölü'ne akın etti

21.04.2024 13:27
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Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın etmeye başladı.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Gölün renk değiştirmeye başlamasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

Ziyaretçilerin bazıları eşsiz doğal güzellik karşısında yürüyüş yaparken, kimisi de tuzlu suda çıplak ayakla yürüyerek şifa bulmak için gölü ziyaret etti. Öte yandan, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte göle yerli turistten daha çok yabancı turistin geldiği çevredeki işletmecilerce ifade edildi.

Ailesiyle Meksika’dan Tuz Gölü’nü ziyarete gelen Mariela Simon ilk kez tuzdan oluşan bir göl gördüğünü ifade etti. Simon ilk kez Türkiye’de bulunduğunu söyleyerek, “Sanki dünyanın başka bir yerindeymişim gibi hissediyorum, insanlar, yemek ve çevre çok güzel. Burayı gerçekten çok beğendim.

"BU TARZ BİR YER GÖRMEK ÇOK NORMAL DEĞİL"

"BU TARZ BİR YER GÖRMEK ÇOK NORMAL DEĞİL"

Normalde bu tarz bir yer görmek çok normal değil çünkü burası tuz kaplı. Bence insanlar buraya gelmeli ve ziyaret etmeli. Ayrıca burası ücretsiz, insanlara buraya gelmelerini ve ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa’dan ailesiyle ziyaret etmeye gelen Mehmet Kaya ise, “Zaten burası da dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi. Burayı görmeye herkesi bekleriz.

"DÜNYANIN HER TARAFINDAN İNSANLAR GELİYOR"

"DÜNYANIN HER TARAFINDAN İNSANLAR GELİYOR"

Burası Türkiye’nin doğal güzelliklerinden bir tanesi. Daha önce de buraya gelmiştik, bu sefer de ailecek gezip görelim dedik. Gördüğünüz gibi dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Doğal güzellik olduğu için doğa ile iç içe olmak isteyen yabancılar geliyorlar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü turist
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