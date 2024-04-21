Rengi pembeye döndü, turistler Tuz Gölü'ne akın etti

"DÜNYANIN HER TARAFINDAN İNSANLAR GELİYOR"

Burası Türkiye’nin doğal güzelliklerinden bir tanesi. Daha önce de buraya gelmiştik, bu sefer de ailecek gezip görelim dedik. Gördüğünüz gibi dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Doğal güzellik olduğu için doğa ile iç içe olmak isteyen yabancılar geliyorlar” ifadelerini kullandı.